Emre Yusufi'nin "Harmony of Contrast" sergisi Yapı Kredi bomontiada'da - Son Dakika

Sergi, Yapı Kredi bomontiada Galeri'de 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Harmony of Contrast sergisi, izleyicilere uluslararası ve ulusal sanat platformlarında çalışmaları yakından takip edilen Emre Yusufi'nin heykel, dijital ve NFT formatındaki son dönem çalışmalarını keşfetme fırsatı sunuyor.

Küratörlüğünü Ferdan Yusufi'nin üstlendiği sergi 6 Kasım 'da ziyarete açılacak.

Çağdaş sanatçı Emre Yusufi'nin uzun bir süreden sonra Türkiye 'deki ilk solo sergisi Harmony of Contrast'ı Yapı Kredi bomontiada'da izleyici ile buluşacak.

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