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Engellerini sporla aşan "özel çocukların" yeni hedefi milli forma - Son Dakika

Engellerini sporla aşan "özel çocukların" yeni hedefi milli forma

03.12.2021 12:32
Engellerini sporla aşan "özel çocukların" yeni hedefi milli forma

Kimi doğuştan kimi sonradan oluşan engellerini sporla aşan çocuklar, sosyalleşmenin yanı sıra kazandıkları başarılarla da adlarından söz ettiriyor.

Kimi doğuştan kimi sonradan oluşan engellerini sporla aşan çocuklar, sosyalleşmenin yanı sıra kazandıkları başarılarla da adlarından söz ettiriyor.

Yüzmeden, cimnastiğe, masa tenisine kadar farklı branşlarda yetenek ve becerilerini ortaya koyan özel çocuklar, milli formayı giyebilmek ve aynı kaderi paylaştıkları diğer bireylere örnek olmak için çalışıyorlar.

Doğuştan bedensel engelli 13 yaşındaki Meryem Nur Tunuğ, 8 yaşından bu yana yüzmeyle ilgilendiğini söyledi.

Engeli nedeniyle sık sık yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen yüzmeyi bir an olsun bırakmadığını ve bu sayede kendine olan güveninin arttığını dile getiren Meryem, katıldığı şampiyonalarda birçok madalya aldığını belirtti.

Tüm stillerde yüzebildiğini ve engellinin buna engel olmadığını dile getiren Meryem, "Hedefim Türkiye'yi temsil etmek. Bunu da başaracağım. Türkiye derecelerini göreceğim." dedi.

Meryem, milli formayı giymek için çalışmalarına yılmadan devam ettiğini anlattı.

Engeli nedeniyle eve kapananlara da seslenen Meryem, "Onlar çıksın, hiçbir zaman korkmasınlar, içinde bir güven olsun. Engel hiçbir şeye engel değil. Korkmasınlar, her zaman ama her zaman kendilerine güvensinler." diye konuştu.

Bedensel engelli Ali Can Dönmez (17) de 7 yaşından bu yana yüzmeyle ilgilendiğini ve Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini söyledi.

Yüzme sayesinde kendine olan güveninin arttığını ve yüzünün daha çok güldüğünü dile getiren Ali Can, "Hedefim Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmek. Bazıları var evde tıkılıp kalıyorlar. Engel bir sorun değil, birçok insana göre daha çok başarılar elde edebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Ayağındaki rahatsızlık nedeniyle yürümekte zorlanan 12 yaşındaki Ahmet Kağan Aladağ ise kısa süre önce başladığı yüzmede milli yüzücü olmak için çalıştığını aktardı.

Ayaklarında taşıma kemiğinin bulunmamasından dolayı 1 yaşından bu yana protez yardımıyla yürüyen Ömer Başar da milli yüzücü olabilmek için kulaç atıyor.

Anne Zehra Başar, 8 yaşındaki oğlu Ömer'in yüzme sayesinde kendine olan güveninin daha da arttığını söyledi.

Bir ve ikinci kademe cimnastikte Türkiye şampiyonu olan down sendromlu 13 yaşındaki Nilsu Taşkınlar da milli formayı giymek için çalışıyor.

Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Zehra Eruçar, 2013'te 3 sporcuyla yüzme branşında başlayan çalışmalarında şu anda futboldan masa tenisine, cimnastikten, atlezime, bocceden haltere ve masa tenisine kadar birçok alanda 115 engelli sporcuya ulaştıklarını söyledi.

Her engelli çocuğa bir ışık olabilmek için çalıştıklarını ifade eden Eruçar, "Hayata bağladığımız her çocuk bizim için çok büyük bir mutluluk. Şu anda bir dünya dördüncümüz, 7 Avrupa şampiyonumuz, 48 Türkiye şampiyonumuz var." dedi.

Engelli, Türkiye, Yüzme, Milli, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Engellerini sporla aşan 'özel çocukların' yeni hedefi milli forma - Son Dakika


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SON DAKİKA: Engellerini sporla aşan "özel çocukların" yeni hedefi milli forma - Son Dakika
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