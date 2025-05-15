Karabük'ün Safranbolu ilçesinde engelliler ve aileleri, üstü açık otobüsle şehir turu yaparak eğlenceli vakit geçirdi.
Safranbolu Belediyesince "Engelliler Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, engelliler ve aileleri üstü açık otobüsle tarihi kentte şehir turu attı, Tarihi Çarşı'da gezdi.
Etkinliğe, Safranbolu Özel Eğitim Okulu, Safranbolu Umut Işığı, Hasan Gemici Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Safranbolu Belediyesi Engelsiz Kafe üyeleri katıldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Engelliler Haftası'nda Eğlenceli Şehir Turu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?