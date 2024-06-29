Ennio Morricone'nin Müziğiyle Büyülü Bir Konser

Kültür Sanat

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali kapsamında, "Sinemanın Büyülü Tınıları-The Music of Ennio Morricone" konseri gerçekleştirilecek.

İKSEV'in açıklamasına göre, çok sayıda filme müzikal ilham veren besteci Ennio Moricone'ye saygı duruşu niteliğindeki konser 3 Temmuz'da Çeşme Kalesi'nde yapılacak.

Şef Andrea Albertini yönetiminde kadınlardan oluşan Ensemble Le Muse grubu, bestecinin müziğinden örnekler verecek. Konserde şef Albertini'nin anekdotları eşliğinde filmlerden sahneler gösterilecek.

Soprano Daniela Placci ve konuk soprano Susanna Rigacci sesleriyle konsere renk katacak.