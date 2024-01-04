 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Enver Fiskiye'nin Ürettiği Tef ve Davullar Kına ve Düğünlerde Kullanılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Enver Fiskiye'nin Ürettiği Tef ve Davullar Kına ve Düğünlerde Kullanılıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 60 yıl önce çırak olarak başladığı mesleği sürdüren Enver Fiskiye'nin ürettiği tef ve davullar, kına, düğün gibi eğlencelerin yanı sıra okul etkinliklerinde de kullanılıyor. Enver Fiskiye, oğluna devretmesine rağmen çalışmayı sürdürdüğü atölyede sipariş üzerine kayın ve ceviz ağacı parçalarından kasnak üretiyor.

Enver Fiskiye\'nin Ürettiği Tef ve Davullar Kına ve Düğünlerde Kullanılıyor
04.01.2024 - 11:14,  Güncelleme: 11:39
Abone Ol

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 60 yıl önce çırak olarak başladığı mesleği senelerdir aynı dükkanda sürdüren Enver Fiskiye'nin yakınlarıyla çalışarak ürettiği tef ve davullar kına, düğün gibi eğlencelerin yanı sıra okul etkinliklerinde kullanılıyor.

İlkokul yıllarında 9 yaşındayken tef, davul gibi müzik aletleri üreten ustasının yanında çıraklığa başlayan Enver Fiskiye, askerden geldikten sonra kendi dükkanını açtı.

O gün bugündür aynı iş yerinde mesleğine devam eden 69 yaşındaki Enver usta, oğluna devretmesine rağmen çalışmayı sürdürdüğü atölyede sipariş üzerine kayın ve ceviz ağacı parçalarından kasnak üretiyor.

Tokat'tan temin ettikleri derinin, Fiskiye'nin ablası ve komşusu tarafından kasnaklara geçirilmesiyle üretimi tamamlanan tef ve davullar, müşterilere ulaştırılıyor. Atölyede, okullarda kurulan bando takımları için trampet de üretiliyor.

Enver Fiskiye, AA muhabirine, ilçede kasnak yapan birkaç ustadan biri olduğunu söyledi.

Fiskiye, yaklaşık 30 yıldır emekli olmasına rağmen mesleğe devam ettiğini belirterek, "Oğlum askerden geldikten sonra dükkanı ona devrettim, 'Al senin olsun' dedim. Ben de yanında devam ediyorum. Biz babamızdan öyle gördük." dedi.

Derileri kağıt gibi ince tabakalar halinde alıp yuvarlak şekillerde kestiklerini ifade eden Fiskiye, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınlar kumaşını çekiyor, derisini çakıyor. Ağaçlar tomruk halinde gelir, keseriz. Kasnağına göre ölçüsünü belirleriz, daha sonra kıvırırız. Kayın ve ceviz ağaçlarını tercih ediyoruz. Genellikle kayın çalışırız. Ağaçları ormandan alıyoruz. Ormanlardan ağaçları kayıtlı şekilde alıp kendimiz getiriyoruz. Burada kesiyoruz, ölçümüze göre kasnak haline getiriyoruz. Daha sonra kasnakları ortadan kesiyoruz, birbirine yapıştırıp zımparasını yapıyoruz. Daha sonra kadınlar örtüsünü geçirir ve kullanmaya hazır hale gelir."

"Trampet gibi kullanılabiliyor"

Enver Fiskiye, ürettikleri müzik aletlerini Gaziantep, İstanbul, Ankara gibi birçok kente gönderdiklerini söyledi.

Eskiden Balkan ülkelerine de müzik aleti gönderdiklerini anlatan Fiskiye, "Okullara, çocuklara veriyoruz. Trampet gibi kullanılabiliyor. Tef de düğünlerde falan kullanılıyor. İstanbul'dan arıyorlar, 'Bize 2 bin tef, 2 bin davul yap' diyorlar. Biz de yapıp götürüyoruz. Oradan artık yurt dışına mı gider nereye gider bilemiyoruz." diye konuştu.

Fiskiye, mesleğinde ülke genelinde bu işi yapan ustaların, çırak bulma sorunu yaşadığını belirtti.

Atölyesinin bulunduğu caddede eskiden 100'den fazla kasnak ustasının faaliyet gösterdiğini, şimdi bu sayının 5-6 kişiye düştüğünü ifade eden Fiskiye, yıllardır üretmesine rağmen tef, davul çalmaya merakının olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mustafakemalpaşa, Bursa, Sanat, Kültür, Müzik, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Enver Fiskiye'nin Ürettiği Tef ve Davullar Kına ve Düğünlerde Kullanılıyor - Son Dakika


12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07
Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08
''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54
Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52
Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor

Son Dakika
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07 Arda Güler, Real Madrid maçında forma şansı bulamadı
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52 Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor
10:47 Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
10:32 Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 12:31:42. #1.11#
SON DAKİKA: Enver Fiskiye'nin Ürettiği Tef ve Davullar Kına ve Düğünlerde Kullanılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement