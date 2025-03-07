Erbaa'da Çocuklara Renkli Hacivat-Karagöz Gösterisi

Erbaa'da çocuklara Hacivat-Karagöz gösterisi

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde Ramazan etkinlikleri kapsamında sahnelenen Karagöz-Hacivat gösterisi çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Erbaa Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında, gölge oyunu ustası tiyatrocu Kemal Atan Gür tarafından Karagöz-Hacivat gösterisi sahnelendi. Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, geleneksel gölge oyunu ile keyifli anlar yaşadı. Program sonunda kendilerine Ramazan günlüğü hediye edildi.