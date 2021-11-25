Erbaş, "Bağımsız Kazakistan ve İslam Değerleri" konferansına çevrim içi katıldı Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, " Kazakistan'ın diğer alanlarda olduğu gibi kısa zamanda dini müesseselerini de yaygınlaştırması ve din hizmetini Kazak halkına ulaştıracak faaliyetlerini artırarak devam ettirmesi bizleri son derece mutlu etmektedir." dedi.

Erbaş, Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yıl dönümü dolayısıyla Nur-Sultan şehrinde düzenlenen "Bağımsız Kazakistan ve İslam Değerleri" konulu konferansa çevrim içi katıldı.

Kazakistan Cumhuriyeti'nin 30. bağımsızlık yılını kutlayan Erbaş, Kazakistan halkına ve tüm Müslümanlara ilham kaynağı olmaya devam eden Farabi, Hoca Türkistani, Hoca Ahmet Yesevi gibi alimlerin bu coğrafyada yetiştiğine dikkat çekti.

Erbaş, Kazakistan topraklarının sadece Türk kültürünün ve tarihinin merkezi olmadığını, aynı zamanda Türk dünyasının kutsal dostluk ve dayanışma beşiği olduğunu ifade etti.

"Ciddi çalışmalar yapmalıyız"

Bir toplumu millet yapan, ayakta tutan ve geleceğe taşıyan unsurların, o toplumun müşterek değerleri olduğunu hatırlatan Erbaş, bu değerlerin başında inanç, dil, kültür ve tarih gibi değerlerin geldiğini belirtti.

Tarihi gerçeklerin, inancını kaybedenlerin varlığını kaybettiğini, dilini kaybedenlerin mefkuresini kaybettiğini gösterdiğini anlatan Erbaş, kültüründen uzaklaşanların kimliğine yabancılaştığını, tarihini unutanların coğrafyasından da uzaklaştığını aktardı.

Ortak değerlerin korunması, yaşatılması ve nesillere en güzel şekilde aktarılması için azami gayret gösterilmesi gerektiğine dikkati çeken Erbaş, şunları söyledi:

"Bizi tarih sahnesinde güçlü kılacak en temel etken, başta inancımız olmak üzere ortak değerlerimiz ve ortak ideallerimizdir. Bu bakımdan kendi aramızda dil, tarih, edebiyat ve mefkure birliğini temin edecek, güçlendirecek ve geleceğe taşıyacak daha büyük adımlar atmalıyız. Bütün insanları kucaklayacak bir adalet ve merhamet duygusunu kökleştirmek, inançların istismar edilmesini engellemek ve özellikle din üzerinden terör ve anarşi oluşturulmasının önüne geçmek için ciddi çalışmalar yapmalıyız."

"Bizleri son derece mutlu etmektedir"

Diyanet İşleri Başkanlığının, kurulduğu günden bu yana Türkiye'de ve 1971 yılından itibaren de farklı ülkelerde yaşayan soydaş ve dindaşlara yönelik hizmetlerini aralıksız sürdürdüğünü vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Asırlarca İslam kültür ve medeniyetine büyük katkılar sunan ata yurdumuzdaki Türk cumhuriyetlerinin, hizmet alanlarımız içerisindeki yerini son derece önemsediğimizi özellikle ifade etmek isterim. Kazakistan'ın diğer alanlarda olduğu gibi kısa zamanda dini müesseselerini de yaygınlaştırması ve din hizmetini Kazak halkına ulaştıracak faaliyetlerini artırarak devam ettirmesi bizleri son derece mutlu etmektedir. Şüphesiz Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev'in yapıcı ve akılcı politikalarının bu başarılarda büyük rolü vardır. Bu başarılı çalışmaların, özveriyle çalışan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve onun öncülüğündeki hükümet tarafından devam ettirildiğini görmekten son derece mutluluk duyuyoruz."

Erbaş, herkese düşen en büyük görevin, ortak değerler etrafında kenetlenerek uğruna can verilen milli ve manevi değerlerimizi yaşatmak ve onları gelecek nesillere aktarmak olduğunu sözlerine ekledi.