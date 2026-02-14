Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu tatilinin ilk gününde binlerce misafir ağırladı.
Yerli ve yabancı konuklar, Erciyes'te kayak ve snowboard yaparak keyifli anlar yaşadı.
Merkeze gelen kayakseverler, 41 farklı noktada toplam 112 kilometre uzunluğundaki pistlerde kayıyor.
Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği merkezde, kayak sezonu sürüyor.
Son Dakika › Kültür Sanat › Erciyes Kayak Merkezi'nde Yoğun Hafta Sonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?