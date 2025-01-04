Erdemli\'de Edebiyat Günleri Başladı

Kültür Sanat

Mersin'in Erdemli ilçesinde "3. Erdemli Ömer Seyfettin Kitap ve Edebiyat Günleri" başladı.

Erdemli Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışı törenle yapıldı.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, 10 gün sürecek etkinliğe 70 yayınevi ile 20 yazar ve şairin katılacağını belirtti.

Etkinlikte, tiyatro, konser ve söyleşilerin de yer alacağını ifade eden Kara, herkesi fuara beklediklerini kaydetti.???????