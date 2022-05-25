Erdemli'de halk eğitim kursiyerleri sergi açtı - Son Dakika
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Erdemli'de halk eğitim kursiyerleri sergi açtı

25.05.2022 12:59
Erdemli'de halk eğitim kursiyerleri sergi açtı

Erdemli ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurslara katılan kursiyerler, seramik ve rölyef sergisi açtı.

Erdemli ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurslara katılan kursiyerler, seramik ve rölyef sergisi açtı.

Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli usta öğretici Münire Karademir ve 20 kursiyer, 6 ay süren çalışmaların ardından eserlerini tamamladı.

Seramik ve rölyef sergisi, Erdemli Belediyesi Yörük Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Karademir, gazetecilere, kursiyerlerin hem meslek öğrendiklerini hem de el emeği ürünlerini satarak aile bütçelerine katkı sunduklarını ifade etti.

Sergi, 27 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

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Kaynak: AA

Halk Eğitim Merkezi, Seramik, Kültür Sanat, Son Dakika

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