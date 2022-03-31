Erdemli'de halk müziği konseri verildi - Son Dakika

Erdemli Belediyesi Hasbihal Türk Halk Müziği Korosu, konser düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şefliğini Emre Bulut'un yaptığı koro Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Konserde, Anadolu'nun bilinen türküleri seslendirildi, gösteri ekibi de zeybek oynadı.

Vatandaşlar, koronun seslendirdiği eserlere eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kültür ve sanatın insanları birleştirdiğini belirterek, "Bizi bir arada tutan, birleştiren, farklı kılan bu tür programlarını en güzellerini bundan sonrada inşallah icra edeceğiz." ifadesini kullandı.