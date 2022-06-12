(DRONE) Ergan Dağı kışın kayak pistiyle yazın da gölüyle doğaseverleri ağırlıyor

Erzincan'da, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi'ndeki Ardıçlı Gölü, yaz-kış doğal güzelliğiyle doğaseverlere gezinti ve dinlenme imkanı sunuyor.

2 bin 970 rakımlı Munzur Dağlarının kuzey kolu Ergan Dağı'nda 10 yıl önce hizmete açılan ve her yıl yurt içi ile yurt dışından çok sayıda kayakseveri ağırlayan merkez, yaz aylarında da manzarası ve Ardıçlı Gölü ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta Munzur Dağı'ndan kar ve yağmur sularıyla beslenen göl, çevresini yeşile bürüyen farklı türdeki endemik bitki örtüsü, doğası ve temiz havasıyla ziyaretçi çekiyor. Şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlerin gezinti, piknik ya da kamp yapmak için tercih ettiği göl, doğal güzelliğiyle fotoğraf tutkunları tarafından da tercih ediliyor.

Yılın her mevsimi çok sayıda ziyaretçi ağırlayan merkez aynı zamanda doğa tutkunlarının alternatif gezi rotaları arasında yer alıyor.