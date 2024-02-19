Ermeni Çetelerinin Zulmüne Uğrayanların Acıları Yeniden Gündeme Geldi

Ermeni çetelerinin zulmüne uğrayanların yaşadığı acılar 106 yıl sonra yeniden gözler önüne serildi
BAYBURT - Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Bayburt Belediyesi organizasyonuyla Bayburt Valiliği Dede Korkut Şehir Müzesi'nde 21 Şubat konulu video gösterimi ve sergi düzenlendi.
Sergide, kurtuluş kutlamalarında çekilen eski fotoğraflar ile Bayburt'un yer aldığı en eski fotoğraflar sergilendi.
Sergiyi gezen Bayburt Valisi ve il protokol üyeleri, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'den sergilenen fotoğraflar hakkında bilgi aldılar.
Serginin gezilmesinin ardından Bayburt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi izlendi. Başkan Pekmezci'nin seslendirdiği sinevizyon gösteriminde, Ermeni mezalimini yaşayan dönemin yaşça büyük insanlarının röportajlarına yer verildi. O yıllarda Kültür ve Turizm Müdürü olan Başkan Pekmezci'nin yaptığı röportajlar, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Ermeni zulmüne maruz kalan Bayburtlu vatandaşların yaşadıklarının anlatıldığı sinevizyonda, Ermeni çetelerinin Türk Müslümanlara kadın, çocuk, yaşlı demeden yaptığı zulümler bir kez daha gözler önüne serildi.
"Allah bir daha böylesi acılar yaşatmasın, Allah ülkemizi her türlü beladan korusun" diyerek konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, "Bu hafta Bayburt'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor. Cumartesi günü Kop Dağı'nda Şühedaya Saygı Yürüyüşüyle beraber başlayan programımız hafta boyunca titizlikle sürdürülecek. Bugün burada Dede Korkut Müzesi'nde tarihimizi, işgali ve bugünü anlatan fotoğraf sergisinin akabinde de belediyemiz tarafından hazırlanan video gösterimini izledik. İşgal yıllarını yaşayan büyüklerimizin anlattıkları arşivlere baktığımızda, yazılı ve sözlü kaynakları izlediğimizde bu vatan çok kolay elde edilmemiştir. Şühedanın kanlarıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla, kadınların-çocukların gayretleriyle bu memleket, bu millet Türkiye Cumhuriyeti tek vücut olarak, vatan olmaya devam etmektedir. Bu tür mezalimleri, işgalleri, tarihimizdeki acı hatıraları bugüne taşıyan ve bunları arşiv haline getirerek, gelecek nesillere aktaran herkese teşekkür ediyorum. Bayburt özelinde Belediye Başkanımıza ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Gayet anlamlı ve etkili bir gösterim, sergi oldu. Cenab-ı Allah bir daha bu memlekete mezalim, işgal, zulüm ve acı yaşatmasın" ifadelerini kullandı.
Vatan için can veren şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anan Başkan Pekmezci ise konuşmasında şunları söyledi: "Bundan 106 yıl önce bu memleket önce Rus işgalini ardından da Ermeni mezalimini yaşamıştır. Bizim bütün amacımız, bizden önce yaşananları gelecek kuşaklara tarihi vesikalarla ve yaşayanlarla yaptığımız röportajlarla gelecek nesile bu acıları, bu acı tabloları aktarmaktır. Bizden öncekilerin görüp, bizim göremediğimiz Taş Mağazaları'nda çocukluk yıllarımızda şahit olduğumuz o acı tabloyu bugün yeniden yaşadık. Bizden sonrakiler o tabloları göremediler çünkü taş mağazaları diye bir şey kalmamıştı. Bayburt Belediyesi söz konusu alanın, ismini Unutulmaz Caddesi olarak koydu, çünkü gelecek kuşakların orada yaşananları unutulmaması istendi. Bayburt, Ermeni mezaliminden en çok acı çeken şehirlerden biridir. Bayburt ve Erzurum özellikle Rusların ilk etapta işgaline uğrayan şehirlerdir. 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşları, 1916-1918 Rus işgali ve Ermeni mezalimi Bayburt'ta çok büyük yaralar açmıştır. Allah bize tekrar böylesi acılar yaşatmasın. Gelecek kuşaklarımız da bu yaşananları unutmasın istiyoruz. Bugün 106'ncı yılını kutladığımız kurtuluş şölenleriyle birlikte inşallah 21 Şubat'ta kurtuluş bayramımızı kutlayacağız. Bu vatan için can veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, ruhları şad olsun diyorum."
Son Dakika › Kültür Sanat › Ermeni Çetelerinin Zulmüne Uğrayanların Acıları Yeniden Gündeme Geldi - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?