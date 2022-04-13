Ermenilerin yaptığı fırında 1905'ten bu yana Ramazan pidesi pişiyor - Son Dakika
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Ermenilerin yaptığı fırında 1905'ten bu yana Ramazan pidesi pişiyor

13.04.2022 10:57

Ermenilerin yaptığı fırında 1905'ten bu yana Ramazan pidesi pişiyor Afyonkarahisar'da 117 yıldır yanan pide fırını Afyonkarahisar'da Cumhuriyet'ten önce Ermeniler tarafından yapılan ve 1905'ten bu yana fırın olarak kullanılan tarihi pide fırınında 117 yıldır aynı usulle pide yapılıyor.

Ermenilerin yaptığı fırında 1905'ten bu yana Ramazan pidesi pişiyor

Afyonkarahisar'da 117 yıldır yanan pide fırını

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Cumhuriyet'ten önce Ermeniler tarafından yapılan ve 1905'ten bu yana fırın olarak kullanılan tarihi pide fırınında 117 yıldır aynı usulle pide yapılıyor.

Afyonkarahisar kent merkezi Demirciler çarşısında faaliyet gösteren bir pide fırını adeta yaşayan bir efsane. Cumhuriyetin ilanından önce Ermeni taş duvar ustaları tarafından yapılan ve bir dönem lastik fabrikası, un fabrikası gibi faaliyette bulunan bina 1905 yılında fırın olarak faaliyetine başlamış ve o gün den bu yana ateşi hiç sönmemiş. Afyonkarahisar'ın meşhur etli pidesinin yapıldığı fırında Ramazan ayıyla birlikte ramazan pideleri pişiriliyor.

"117 yıldır aynı usulle yapılıyor"

1905 yılından bu yana binanın pide fırını olarak faaliyet gösterdiğini belirten fırın işletmecisi ve ustası Ömer Yalavaç, "Pide fırını işletmecisi olarak çalışıyorum. Cumhuriyetten önce 1905'den itibaren fırın. Ermeniler zamanında kalmış, belli bir kısımları açılmış kapanmış 1905'den bu güne fırın olarak devam etmektedir. Afyonkarahisar'ın en eski pide fırınlarından biridir. Daha önce lastik fabrikası olarak kullanılmış, marangozluk olarak kullanılmış cumhuriyetten önce. Burası yüzyılın üzerinde fırın olarak kullanılmaktadır. Eski usulden kullanırız eskiden pide nasıl yapılıyorsa fırında hiçbir değişiklik olmadan aynı şekilde devam ediyoruz. Odunlarımız meşe odunundandır, taş fırında pidemizi yapıyoruz. 117 yıldır aynı usulle yapılıyor sadece binanın içinde değişiklik olarak fayanslar yapılmış sit kanunundan önce geri kalan hepsi eski usul." dedi.

"Tarihi yerde lezzetli ve farklı bir tadı var"

Afyon'un kendine has bir damak tadının olduğunu belirten Yalavaç, "Ramazan dolayısıyla bizim Afyonkarahisar'ın Afyon Kebabı olarak kebaplık pide yapıyoruz, bir de susamlı yumurtalı olarak iftar pidesi yapıyoruz. Afyonun kendine özgü bir damak tadı var Ramazan pidesi, genellikle davetlerde kullanılır sıcak sıcak dumanı üstünde çok lezzetli bir pidedir. Yumurta ve susamla birlikte yapılır mayalı hamurla yapılır lezzetlidir Afyon'a özgü bir tadı vardır. Ramazanda kebaplık ve ramazan pidesi yapıyoruz normal günlerde de etli pide yapıyoruz. Ramazan pidesi de aynı şekilde etli pideye göre biraz daha kabargındır mayalı hamur kullanılır. Ekşi maya ikisinde de kullanılır. Afyonumuzun meşhurdur pidesini gelip görmelerini isteriz. Tarihi yerde çok lezzetlidir farklı bir tadı vardır afyon olarak, afyonumuzun pidesi güzeldir etli pidesi de susamlı pidesi birde afyon kebabımız vardır kebaplık pidesi" diye konuştu.

Ermenilerin yaptığı fırında 1905'ten bu yana Ramazan pidesi pişiyor
Ermenilerin yaptığı fırında 1905'ten bu yana Ramazan pidesi pişiyor
Ermenilerin yaptığı fırında 1905'ten bu yana Ramazan pidesi pişiyor

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Ramazan Pidesi, Cumhuriyet, Ermeniler, Karahisar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ermenilerin yaptığı fırında 1905'ten bu yana Ramazan pidesi pişiyor - Son Dakika


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