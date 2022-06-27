Erzincan'da 615 ve 545 yıllık meşeler "anıt ağaç" olarak korumaya alınacak - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da 615 ve 545 yıllık meşeler "anıt ağaç" olarak korumaya alınacak

27.06.2022 14:09
Erzincan'da 615 ve 545 yıllık meşeler "anıt ağaç" olarak korumaya alınacak

Erzincan'da Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından 615 ve 545 yıllık olduğu tespit edilen meşeler, "anıt ağaç" olarak korumaya alınacak.

Erzincan'da Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından 615 ve 545 yıllık olduğu tespit edilen meşeler, "anıt ağaç" olarak korumaya alınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bulunduğu yörenin tarihi, kültürü ve folklorunda özel yere sahip, doğal miras kabul edilen anıt ağaçların tescillenmesi ve bakımının yapılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Refahiye ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Bostandere köyünün Ziyaretler mevkisinde yer alan iki meşe ağacının korumaya alınması için yöre halkı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne müracaat etti.

Başvuru üzerine Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsünden bölgeye gelen yetkililer, artım burgusu yardımıyla yaptıkları ölçümlerde sapsız meşelerden birinin 615, diğerinin ise 545 yıllık olduğunu belirledi.

Doğal miras kabul edilecek iki meşe, anıt ağaç olarak tescillenip korumaya alınacak. Ekipler ayrıca Kemah ilçesi Kayabaşı köyü sınırları içerisinde bulunan ve 2021'de 987 yıllık olarak tescillenen ardıç ağacının da bakımını yaptı.

"Fatih Sultan Mehmet döneminden yetişerek gelmiştir"

Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Selami Öksüz, AA muhabirine, anıt ağaçlarının korunması ve gelecek nesillere bırakılması çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Tescillenen tüm anıt ağaçların bakımları ve korunmasını ilgili kurumlarla koordineli şekilde yaptıklarını aktaran Öksüz, şöyle konuştu:

"Şu anda yaptığımız araştırmaya göre ağacın yaşı Fatih Sultan Mehmet Han hazretleri döneminden yetişerek gelmiştir. Ağacımız meşedir. Ağacın çevresi 5 metre 29 santimetredir. Artım burgusu ile ancak 60 santimetresini alabildik. Daha sonra enterpolasyon (sayısal analiz yöntem) ile hesaplanarak ağacın yaşının 615 yıl olduğunu tespit ettik. İnşallah bu ağaçları tescilleyerek anıt ağacı olarak Erzincan'a kazandıracağız. Bu köyde bulunan meşe ağacımızı şu ana kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bulunan 'en yaşlı meşe ağacı' olarak tespit ettik."

Öksüz, köylülerin ağaçları koruduğunu belirterek, kendilerinin de Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü gibi devletin farklı kurumlarıyla ağaçları 3 ayda bir kontrol edip korunmasını sağlayacaklarını aktardı.

"Bölgeye önemli bir değer katıyor"

Orman yüksek mühendisi Dr. Mehmet Ali Başaran da Bostandere ve Kayabaşı köyü sınırları içerisinde bulunan ağaçların bölge için çok önemli olduğunu ifade etti.

Kemah Kayabaşı köyünde bulunan ardıç ağacının, geçen yıl yaptıkları ölçümlerde 987 yaşında olduğunu tespit ettiklerini kaydeden Başaran, "Bu da gerçekten bölge için çok önemli bir ağaç olduğunu gösteriyor. Erzincan, Erzurum, Ağrı, Van ve Iğdır gibi bütün bu bölgeleri dikkate aldığımızda bu yaşta bir ağacın olmadığını biliyoruz. Bölgeye önemli bir değer katıyor." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Ali Öztunç'tan Bakan Kurum'a: 'İliç'te Kimyasal Sızıntıya Sebep Olan Firmaya Faaliyetten Men Cezası Uygulanacak Mı?' Ali Öztunç'tan Bakan Kurum'a: 'İliç'te Kimyasal Sızıntıya Sebep Olan Firmaya Faaliyetten Men Cezası Uygulanacak Mı?' Araştırma: Katılımcıların yüzde 65'i eşine her konuda güveniyor Araştırma: Katılımcıların yüzde 65'i eşine her konuda güveniyor
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Bostandere, Araştırma, Erzincan, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzincan'da 615 ve 545 yıllık meşeler 'anıt ağaç' olarak korumaya alınacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:03 Yılda 4 milyon haneye nefes aldıracak! Erdoğan'ın açıkladığı Aile destek programına başvurular bugün başlıyor
13:40 Hatay'a girişi engellenen Ümit Özdağ'a destek Muharrem İnce'den geldi: Özdağ'ın Hatay'a girişini engellemek anayasal bir suçtur
13:10 Kılıçdaroğlu'ndan Türk Ocakları'nın İslam dünyası sempozyumunda Karl Marx sözleri: Bu ismi yadırgamayacağınıza inanıyorum
12:45 Anjiyo olmayı kabul etmeyen adam, aynı gün koyunlarının başında ölü halde bulundu
12:41 Seyhan Soylu ile Ata Çağlayan örfi nikah kıydı: Ahirette de buluşmak istedik
12:28 AFAD'dan Batı Karadeniz içim önemli uyarı! 15 ilçede taşkın riski tehlikeli boyutlara ulaştı
12:09 Antalya'da panik! Tekneye bağlı paraşütün ipi koptu, turistler gökyüzünde asılı kaldı
11:57 TİSK açıkladı: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız
11:50 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar
11:17 Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 14:16:57. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da 615 ve 545 yıllık meşeler "anıt ağaç" olarak korumaya alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement