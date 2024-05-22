Erzincan'da Jeotermal Enerjiyle Seracılıkta İlk Domates Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzincan'da Jeotermal Enerjiyle Seracılıkta İlk Domates Hasadı Yapıldı

Erzincan\'da Jeotermal Enerjiyle Seracılıkta İlk Domates Hasadı Yapıldı

Erzincan'da devlet desteğiyle kurulan serada, jeotermal kaynaklar kullanılarak yapılan salkım domates üretiminin ilk hasadı gerçekleştirildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, törende yaptığı konuşmada, seracılık sektörünün önemine vurgu yaparak, ildeki sera varlığının artırılacağını ve istihdamın da artacağını belirtti.

22.05.2024 15:37
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Jeotermal kaynakları, verimli toprakları ve mikroklima özelliği ile seracılıkta her geçen gün yatırımcıların ilgisini çeken Erzincan'da devlet desteğiyle 40 dönüm alana kurulan serada ilk domates hasadı törenle yapıldı.

Ekşisu bölgesindeki jeotermal kaynağın değerlendirilmesi amacıyla özel bir firma tarafından devlet desteğiyle oluşturulan serada, önceki aylarda sondaj çalışmaları ve üretim alt yapısı tamamlandı.

Topraksız tarımla çalışmalara başlanan 40 dönümlük serada, salkım domates üretimi için şubat ayında fide dikimleri yapıldı.

Olgunlaşan domateslerin ilk hasadını ise Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali yardımcıları Yusuf İzci, Ömer Özbay ve Mehmet Emre Canpolat'ın yanında İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin ile başlattı.

Vali Aydoğdu, törende yaptığı konuşmada, projenin Erzincan için bir dönüm noktası olduğunu, jeotermal su ile ısınan seranın ilk hasadının yapıldığını söyledi.

Seranın hayırlı olmasını dileyen Aydoğdu, işletmenin 40-60 kişi arasında da bir istihdam getireceğini belirterek, yatırımcıya 120 dönümlük bir yer tahsis ettiklerini belirtti.

Erzincan'ın tarım anlamında verimli topraklarının bulunduğunu ve seracılık sektörü bakımından da değerli olduğunu vurgulayan Aydoğdu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün son 10 yılda yaptığı çalışmalarla kentteki sera varlığının yaklaşık 600 dönüme ulaştığını anlattı.

Sera varlığı 950 dönüme çıkacak

Erzincan'ın Doğu Anadolu Bölgesi'nde sera üretiminde ikinci sırada yer aldığını ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"İlimiz ekonomisi ve istihdamı açısından büyük önem taşıyan seracılık sektörünü daha ileri noktalara taşımak için çok ciddi çalışmalarımız oldu. Kemah yolu üzerindeki 500 dönümlük arazi Erzincan İl Özel İdaresi ve Erzincan Belediyesine tahsis edilmiş, bahse konu yerde kullanım alanları ve zorunlu yapı yerleri ayrıldıktan sonra 500 dönümlük Toplu Sera Bölgesi oluşturulmuştur.

Bu alanlarla ilgili olarak, İl Özel İdaresi tarafından ihaleler yapılarak alt kiracılara verilmiş ve ilk gün itibarıyla bütün arsalarımız vatandaşlarımıza dağıtılmıştır. Haziran ayı içerisinde başlayacak 'IPARD 3 TKDK' hibe programı kapsamında vatandaşlarımız buradan, başvurarak desteklerini alacaklardır. İlimizde 600 dönüm olan sera varlığımız kısa bir süre içerisinde yarıdan fazla artırılarak 950 dönüme çıkacaktır. İnşallah burada da 700 kişinin üzerinde de bir istihdam sağlanacaktır."

Kaynak: AA

Hamza Aydoğdu, Erzincan, Tarım, Çevre, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzincan'da Jeotermal Enerjiyle Seracılıkta İlk Domates Hasadı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Jeotermal Enerjiyle Seracılıkta İlk Domates Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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