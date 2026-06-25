Erzincan'da Sağlıklı Yaşam Ligi Ödülleri Dağıtıldı - Son Dakika
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Erzincan'da Sağlıklı Yaşam Ligi Ödülleri Dağıtıldı

Erzincan\'da Sağlıklı Yaşam Ligi Ödülleri Dağıtıldı
25.06.2026 14:51
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Yeşilay'ın düzenlediği Sağlıklı Yaşam Ligi'nde dereceye giren okullara ödüller verildi.

Erzincan'da Yeşilay tarafından düzenlenen Sağlıklı Yaşam Ligi'nde dereceye giren okulların gönüllü öğrencilerine ödülleri verildi.

Vali Hamza Aydoğdu, Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, özellikle genç nesillerin kötü alışkanlıklardan uzak durması gerektiğini söyledi.

Yapılan projeden çok keyif aldıklarını belirten Aydoğdu, gençlerin sağlıklı ve başarılı bireyler olarak yetişmesinin güçlü bir toplumun temelini oluşturduğunu ifade etti.

Aydoğdu "Biz çok proje yaptık ama bu proje kadar keyif aldığımız bir proje olmadı. Değerli anne babalar, sevgili gençler, 'iyilik yapın' demeden önce hepimizin önce onu hayatımızda uygulamamız gerekiyor. Aslında bizim dinimiz, İslam dini, Peygamberimiz, inandığımız Kur'an-ı Kerim bugün dünya üzerinde ve Türkiye'de yapılan bütün iyilikleri tek bir cümleyle özetlemiş, iyilikleri emredin, kötülüklerden kendinizi muhafaza edin. Şimdi iyiliği siz hayatınıza tatbik etmeden şehre yayamıyorsunuz. Beraber, birlikte, bu şehirde güzellikleri, iyilikleri artırmamız gerekiyor." diye konuştu.

Çocukların ve gençlerin zihinleri ile bedenlerini tehdit eden unsurlara karşı ortak savunma vurgusu

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç de bugün herkese önemli bir görev düştüğünü belirterek, çocukların ve gençlerin zihinleri ile bedenlerini tehdit eden unsurlara karşı toplumun tüm kesimlerinin ortak bir savunma mücadelesi vermesi gerektiğini anlattı.

Herkesin bu konuda sorumluluk üstlenmesi ve mücadelenin bir parçası olması gerektiğini vurgulayan Dinç, şöyle devam etti:

"Çünkü en ağır işgal, toprağın işgali kadar zihinlerin, bedenlerin de işgal edilmesi. Bu konuda Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak çalışmalar yapıyoruz. Önleme çalışmalarına çok ehemmiyet veriyoruz. Çünkü kurtarmak çok önemli ama daha da önemlisi korumak meselesi. Koruduktan sonra kurtarmaya gerek kalmayacak. O yüzden koruma çalışmalarını ne kadar çeşitlendirebilirsek, şekillendirebilirsek o kadar netice alıyoruz. Ama endüstri de çalışmalarını şekillendiriyor ve çeşitlendiriyor. Her fırsatta, her ortamda, her imkanı kullanıyor. Eğlenceyle yan yana getirmeye çalışıyor, sosyalleşmeyle yan yana getirmeye çalışıyor, sporla yan yana getirmeye çalışıyor ve çocuklarımızı, gençlerimizi erken yaşlarda bağımlılığa bulaştırmaya çalışıyor."

Dinç, bugüne kadar çok sayıda proje yürüttüklerini ancak bunlardan kendilerini heyecanlandıran "Sağlıklı Yaşam Ligi" projesi olduğunu belirterek, "Çünkü hem kuşatıcılığı, hem kapsayıcılığı hem de sadece çocuklarımızın, gençlerimizin kendilerinin değil, toplumu korumakla alakalı da sorumluluk aldığı çok olağanüstü güzel, orijinal, etkili, uygulamaya dönük bir proje oldu." şeklinde konuştu.

Bu yıl yalnızca Erzincan'da 30 bin öğrencinin, insanıyla, milletiyle ve memleketiyle ilgili sorumluluk üstlendiği örnek bir projeye dönüştüğünü belirten Dinç, şunları kaydetti:

"Yetmedi, İzmir'de 120 bin öğrencinin, Edirne'de 25 bin öğrencinin, Afyonkarahisar'da ise 18 bin öğrencinin katıldığı büyük bir harekete dönüştü. İnşallah gelecek yıl Sağlıklı Yaşam Ligi kapsamında 81 ilde 20 milyon öğrencimizin katıldığı bir süreç başlayacak."

"Önümüzdeki yıl 81 ile ulaşacak"

Yeşilay'ın çok bereketli bir kuruluş olduğunu ifade eden Dinç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada yapılan çalışma burada kalmıyor. Bu yıl Erzincan modeli dört şehre ulaştı. Önümüzdeki yıl 81 ile ulaşacak. Sonraki yıl ise Uluslararası Yeşilaylar Federasyonu marifetiyle 70 ülkeye yayılarak milyonlarca insana ulaşan büyük bir dalga oluşturacak inşallah."

Konuşmaların ardından dereceye giren okulların gönüllü öğrencilerine ödülleri verildi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Yeşilay Erzincan Şube Başkanı Bilal Selçuk, kamu kurum müdürler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Mehmet Dinç, Erzincan, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzincan'da Sağlıklı Yaşam Ligi Ödülleri Dağıtıldı - Son Dakika

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