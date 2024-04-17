Erzincan\'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı

Erzincan'da doğa harikası Girlevik Şelalesi'nde, "48. Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında, yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı.
Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve 40 metre yüksekten dökülen şelalenin olduğu bölgede kurulan stantlarda, coğrafi tescil alan Kemah tuzu, kesme kadayıf, bal ve peynir gibi birçok ürünün yanı sıra yöresel yemekler tanıtıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün organize ettiği etkinliklerde, ayrıca kentin güzelliklerini yansıtan fotoğraflar da sergilendi.
Vali Hamza Aydoğdu, etkinlikte yaptığı konuşmada, herkesin kentin güzelliklerine sahip çıkmasını istedi.
Kültürel mirasın öneminden bahseden Aydoğdu, şöyle konuştu:
"Bir şehir kendi kültürüne, kendi geleneklerine ve özüne ne kadar sahip çıkarsa, o kadar evrensel olur. Onun için ben öncelikle geçmişten bugüne Erzincan'ın yöresel yemeklerini bugünlere taşıyan ve emeği geçin herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kültür dediğimiz şeyi bugün hayatımızda yaşıyorsak ve yaşamımızın bir parçasıysa, evimizin içindeyse, onu bir kültür olarak kabul edebiliriz. Yapılan yemeklerin şehir içinde ve şehir dışından gelenlere muhakkak tattırmak zorundayız. Çünkü eğer bir şey geleceğe taşınıyorsa, yeni nesiller tarafından da kavranıyorsa, bunun aktarımı o zaman oluyor. Sloganımız şu 'Değişerek devam edeceğiz, aynı zamanda devam ederek değişeceğiz.' "
İl Kültür Turizm Müdürü Oğuzhan Kılıç ise "48. Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında Girlevik Şelalesi'nde bir dizi etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Girlevik Şelalesi'nin muhteşem manzarasında yöresel yemek tanıtımının yanı sıra coğrafi tescil almış birçok ürün ile kentin doğal güzelliğini yansıtan bir fotoğraf sergisi standı kurduk. Bizim için önceliğimiz Erzincan'ın doğal ve tarihi güzelliklerini ön plana çıkartmak. Biz de bunları bu hafta kapsamında tanıtmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
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