Erzincan'da Zimem Defteri Geleneği Yeniden Yaşatıldı
Erzincan'da Zimem Defteri Geleneği Yeniden Yaşatıldı

18.03.2026 14:12
Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin bakkal borçları Erzincan Valiliği tarafından ödendi.

Erzincan'da ramazan ayında Osmanlı'dan gelen "zimem defteri" geleneği kapsamında ihtiyaç sahiplerinin mahalledeki bakkallara olan borcu valilik öncülüğünde ödendi.

Valilikten yapılan açıklamada, ecdadın emaneti olan "zimem defteri" geleneğinin kentte sürdürüldüğü belirtildi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların yükünün hafifletilmesi için çarşı pazar gezilip??????? bakkallara gidildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çarşı pazar gezip bakkallarımızın kapısını çaldık. İstedik ki bu ramazan da ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin yükü hafiflesin. Esnafımız defterleri açtı, isimler, rakamlar, yanına iliştirilmiş küçük notlar bir bir döküldü ortaya. Kimin borcu olduğunu sormadan, kimin ödediğini hissettirmeden o sayfaları birer birer karaladık. Borçlar silindi, defterler kapandı, iyilikler yerini buldu. Rabbim bu mübarek günlerde edilen her duayı ve iyilik için uzatılan her eli kabul eylesin. Gönül soframız her daim bu nezaketle dolsun."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Erzincan, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
