Erzincan'dan 2 fotoğraf Tarım Bakanlığı yarışmasında sergilenmeye değer görüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan'dan 2 fotoğraf Tarım Bakanlığı yarışmasında sergilenmeye değer görüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan\'dan 2 fotoğraf Tarım Bakanlığı yarışmasında sergilenmeye değer görüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da çekilen 2 fotoğraf, Tarım ve Orman Bakanlığının uluslararası yarışmasında sergilenmeye değer görüldü. Aynur Bostan'ın 'Çoban Haydar' ve Sema Mermertaş'ın 'Yün Eğirme' eserleri kentin tarım ve hayvancılık kültürünü sanat yoluyla tanıtma imkanı sağladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda Erzincan'da çekilen 2 fotoğraf sergilenmeye değer bulundu.

Yarışmada Aynur Bostan'ın "Çoban Haydar" ve Sema Mermertaş'ın "Yün Eğirme" adlı fotoğrafları, sergilenmeye değer eserler arasında yer aldı.

Erzincan'ın tarım, hayvancılık, üretim kültürü ve insan hikayelerini yansıtan fotoğraflar, kentin kültürel ve ekonomik değerlerini sanat aracılığıyla tanıtma fırsatı sundu.

Kaynak: İHA
Kültür SanatErzincanGüncelTarımSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
İşte Fenerbahçe’nin 1 numaralı hoca adayı İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı
Eski eş dehşeti İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı Eski eş dehşeti! İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı
Cuesta, Galatasaray’a geri dönüyor Cuesta, Galatasaray'a geri dönüyor
Asgari ücret ne kadar olacak İşte masadaki rakam Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
18:36
Real Madridli futbolcunun eşi, 74 kişinin öldüğü tren kazasındaki faciadan dakikalarla kurtuldu
Real Madridli futbolcunun eşi, 74 kişinin öldüğü tren kazasındaki faciadan dakikalarla kurtuldu
18:25
Kulüplerimizi de ilgilendiriyor Afrika Uluslar Kupası için yeni karar
Kulüplerimizi de ilgilendiriyor! Afrika Uluslar Kupası için yeni karar
17:44
Beşiktaş’ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu
Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu
17:25
Sakarya Pamukova’da altyapı kazısında antik yazıtlı taş blok bulundu
Sakarya Pamukova'da altyapı kazısında antik yazıtlı taş blok bulundu
17:25
Beklenen haber yıllar sonra geldi Memurları ilgilendiren maaş kararı
Beklenen haber yıllar sonra geldi! Memurları ilgilendiren maaş kararı
16:43
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 18:53:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Erzincan'dan 2 fotoğraf Tarım Bakanlığı yarışmasında sergilenmeye değer görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android