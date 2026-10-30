Erzincan\'dan 2 fotoğraf Tarım Bakanlığı yarışmasında sergilenmeye değer görüldü

Erzincan'dan 2 fotoğraf Tarım Bakanlığı yarışmasında sergilenmeye değer görüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da çekilen 2 fotoğraf, Tarım ve Orman Bakanlığının uluslararası yarışmasında sergilenmeye değer görüldü. Aynur Bostan'ın 'Çoban Haydar' ve Sema Mermertaş'ın 'Yün Eğirme' eserleri kentin tarım ve hayvancılık kültürünü sanat yoluyla tanıtma imkanı sağladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda Erzincan'da çekilen 2 fotoğraf sergilenmeye değer bulundu.
Yarışmada Aynur Bostan'ın "Çoban Haydar" ve Sema Mermertaş'ın "Yün Eğirme" adlı fotoğrafları, sergilenmeye değer eserler arasında yer aldı.
Erzincan'ın tarım, hayvancılık, üretim kültürü ve insan hikayelerini yansıtan fotoğraflar, kentin kültürel ve ekonomik değerlerini sanat aracılığıyla tanıtma fırsatı sundu.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?