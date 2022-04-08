Erzincan Emniyet Müdürlüğündün "Polis Haftası" klibi - Son Dakika
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Erzincan Emniyet Müdürlüğündün "Polis Haftası" klibi

08.04.2022 11:36
Erzincan Emniyet Müdürlüğündün "Polis Haftası" klibi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle klip hazırladı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle klip hazırladı.

Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında paylaşılan görüntülerde, bir polis memurunun seslendirdiği "Bir başkadır benim memleketim" türküsüyle başlayan klip, çocuklarından ve ailelerinden sabah vedalaşarak işlerine giden polis memurlarının görüntüleri ile devam ediyor.

Klipte, Ergan Dağı Kayak Merkezi, Girlevik Şelalesi, Keşiş Dağları'nda bulunan 7 bin 500 metrekare alana yapılan Atatürk portresi ile kentin güzelliklerinin ve polislerin çalışmaları da anlatıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Erzincan Emniyet Müdürlüğündün 'Polis Haftası' klibi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan Emniyet Müdürlüğündün "Polis Haftası" klibi - Son Dakika
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