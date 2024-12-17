Erzurum 2025 Kış Oyunları'na Davet - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Erzurum 2025 Kış Oyunları'na Davet

Erzurum 2025 Kış Oyunları\'na Davet

EİT Koordinatörü Çığlık, Erzurum'daki Kış Oyunları açılışına siyasi destek istedi.

17.12.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) "2025 Erzurum Turizm Başkenti" Koordinatörü Muharrem Çığlık, siyasi parti temsilcilerini ve belediye başkanlarını ziyaret ederek, 7 Ocak 2025'te düzenlenecek Kış Oyunları açılışına davet etti.

EİT tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi dolayısıyla uluslararası ilk organizasyonun Palandöken'de Kış Oyunları ile başlayacağı Erzurum'da hazırlıklar sürüyor.

Bu kapsamda kentteki kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalarını sürdüren Çığlık, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ile AK Parti, MHP, CHP, Büyük Birlik, Saadet ve Yeniden Refah partilerinin il başkanlıklarını ziyaret etti, heyetleri 7 Ocak 2025'te düzenlenecek Kış Oyunları açılış programı ile kortej yürüyüşüne davet etti.

Aynalı ile Yakutiye ve Palandöken belediyelerini de ziyaret eden Çığlık, belediye başkanlarına kentte yıl boyunca düzenlenecek önemli etkinlikler hakkında bilgi verdi.

"Kış Oyunları, Erzurum'un uluslararası alandaki tanıtımına katkı sağlayacak"

Çığlık, AA muhabirine, Kış Oyunları'nın Erzurum'un uluslararası alandaki tanıtımına katkı sağlayacağını belirterek, "Erzurum sadece Türkiye'nin değil, EİT ülkelerinin de sembolü haline gelecek. 7 Ocak'ta düzenleyeceğimiz kortej yürüyüşü ve açılış programı, şehrimizin bu potansiyelini tüm dünyaya gösterecek. Bu süreçte tüm siyasi partilerin desteği bizim için çok kıymetli." dedi.

Siyasi parti temsilcilerinin bu önemli organizasyona tam destek vereceklerini ifade eden Çığlık, Erzurum'un tanıtımı için ortak çaba içinde olacaklarını dile getirdi.

Kış Oyunları açılış programına Erzurumluları ve misafirleri davet eden Çığlık, "'Turizm Başkenti Erzurum'da tüm yıl etkinlikler sürecek. Erzurum, 2025 Turizm Başkenti ünvanıyla kültürel ve sportif mirasını dünyaya tanıtarak turizm alanında çekim merkezi haline gelmeyi hedefliyor. Bu anlamda tüm paydaşlarla yakın işbirliği içinde bu ünvanı layıkıyla taşımak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Etkinlikler, erzurum, Turizm, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum 2025 Kış Oyunları'na Davet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:30 Özgür Özel’in Esad çıkışları oyları eritti İşte son anketten çıkan sonuç Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
21:13 Ömer Çelik, Esad’ın devrilmesinin arka planını canlı yayında açıkladı Ömer Çelik, Esad'ın devrilmesinin arka planını canlı yayında açıkladı
21:11 Ünlü iş insanı Bebek’teki yalısında ölü bulundu Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu
20:52 Netanyahu bir kez daha Suriye’ye gitti, Savunma Bakanı’nın verdiği mesaj dikkat çekti Netanyahu bir kez daha Suriye'ye gitti, Savunma Bakanı'nın verdiği mesaj dikkat çekti
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
09:29 Osimhen ve Nwakaeme’den maçın önüne geçen hareket Osimhen ve Nwakaeme'den maçın önüne geçen hareket
09:17 Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi
09:11 Maçı kazanan Galatasaray’dan TFF’ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler Maçı kazanan Galatasaray'dan TFF'ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler
08:43 Top çıktı mı, çıkmadı mı İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar Top çıktı mı, çıkmadı mı? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
08:21 ABD: Oldukça zor bir konu olan PKKYPG’ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz ABD: Oldukça zor bir konu olan PKK/YPG'ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 21:51:38. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum 2025 Kış Oyunları'na Davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.