Erzurum\'da 50. Turizm Haftası Kutlandı

15.04.2026 16:12
Erzurum'da 50. Turizm Haftası, Çifte Minareli Medrese'de halk oyunları ve müzikle kutlandı.

Erzurum'da 50. Turizm Haftası kutlamaları kapsamında tarihi Çifte Minareli Medrese'de program düzenlendi.

Halk oyunları ekibi ile mehter takımının gösteri yaptığı programda, müzik dinletisi sunuldu.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, törende yaptığı konuşmada, kentte birçok tarihi ve doğal turizm noktasının olduğunu söyledi.

Kutlanan haftanın yalnızca törensel düşünülmemesi gerektiğini ifade eden Baruş, şöyle konuştu:

"Bu hafta, Erzurum'un doğasına, kültürüne, tarihine ve insanına duyulan vazgeçilmez bir sevginin her yıl yeniden daha güçlü sesle dile gelmesidir. 50. yılında bu geleneği yaşatıyor olmak, bize ayrı sorumluluk ve gurur yüklemektedir. Erzurum sıradan bir şehir değildir, bu kadim memleket, Anadolu'nun doğusunda tarihin en ağır yüklerini omuzlamış, en zorlu iklim koşullarına göğüs germiş buna rağmen hiçbir zaman umuttan ayrılmamış bir şehirdir. Erzurum'un turizm elçisi kurumlar değil, bu şehrin insanıdır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Erzurum'un yaşayan bir tarih, kültür hazinesi ve medeniyet mirası olduğunu anlattı.

Sekmen, kentin turizm açısından önemine değinerek, "Turizm bir şehrin sadece ekonomik kalkınmasını değil, aynı zamanda kültürel zenginliğini, tarihi derinliğini ve doğal güzelliklerini dünyaya açan kapısıdır. Erzurum'u bu yönleriyle görünür kılmak üzere şehrimizin sahip olduğu eşsiz değerleri, ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği noktaya taşımak için var gücümüzle gayret ediyoruz." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer de kutlanan haftanın ülkenin kültürel ve doğal güzelliklerini hatırlatmak, tanıtmak için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan Erzurum, Çifte Minareli Medrese'den Yakutiye Medresesi'ne, Ulu Cami'den Erzurum Kalesi'ne uzanan köklü tarihiyle adeta bir açık hava müzesi niteliğindedir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri medrese içindeki ve dışındaki sergi alanlarını gezdi.

Sergi, yarışma, söyleşi, konser ve tiyatro programlarının düzenleneceği etkinlikler, 22 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA

