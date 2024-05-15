Erzurum'da Ahşap Oymacılığı Yapan Aşur Taş - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Erzurum'da Ahşap Oymacılığı Yapan Aşur Taş

Erzurum\'da Ahşap Oymacılığı Yapan Aşur Taş

Erzurum'un Tortum ilçesinde yaşayan Aşur Taş, 10 yıl önce şehir hayatını bırakarak köyüne döndü ve evinin altında kurduğu ahşap atölyesinde atadan kalma malzemelerle ağaçları milim milim oyarak ürüne dönüştürüyor. Taş, el işçiliğiyle yaptığı ahşap ürünleri evinin altında sergileyip satıyor ve bu sanatın gelecek nesillere aktarılmasını istiyor.

15.05.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da 10 yıl önce şehir hayatını bırakıp köyüne dönen Aşur Taş, evinin altında kurduğu ahşap atölyesinde atadan kalma malzemelerle ağaçları milim milim oyarak ürüne dönüştürüyor.

Tortum ilçesine bağlı kırsal Alapınar Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Aşur Taş, 10 yıl önce Erzurum'da aşçılığı bırakarak şehirden doğduğu köye taşındı.

Aile mesleğini 4. kuşak temsilci olarak köyünde devam ettiren Taş, evindeki ata yadigarı planya (bir tür rende), kösüre (bileği taşı), el rendesi, nakış aleti gibi malzemeleri ahşapları oymak için depodan çıkardı.

Zamanla evinin altını atölyeye çeviren Taş'ın ürettiği ürünler ilgi görmeye başladı.

Yörede ünü zamanla yayılan Taş, 10 yıldır mesleğini icra ediyor.

Ahşaptan tabak, fincan, tepsi, masa ve beşik gibi birçok ürün imal eden Taş, el işçiliğiyle yaptığı bu ürünleri siparişlerin haricinde evinin altında sergileyip satıyor.

Aşur Taş, AA muhabirine, babasının eski ustalardan olduğunu, kendisinin de onlardan esinlenerek çocukluğundan itibaren ahşap işine ilgi duyduğunu söyledi.

Yemek sektöründe çalıştıktan sonra 10 yıl önce köyüne döndüğünü anlatan Taş, ilk önce bir kız çocuğuna beşik yaptığını, insanlar beğenince de tabak ve kepçe oyarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Mesleği bırakmadan devam ettiğini dile getiren Taş, "Ahşap benim için aşkı ifade ediyor. Buna tutulduğun zaman bırakmıyorsun. Bir tabak yaptığında o gece yastığa kafanı koyduğun zaman, ahşaptan bir şey ürettiğin zaman mutlu oluyorsun. Ölene kadar bırakamazsın, sevdalanıyorsun." dedi.

Ata yadigarı malzemelerle oymacılık yapıyor

Atölyesinde kullandığı malzemelerin çok eski olduğunu söyleyen Taş, "Babama amcasından kalmış, ona da babasından kalmış ahşap malzemeleri kullanıyorum. Bu aletleri, gözüm gibi koruyorum. Bu malzemelerle yapmazsam, bu kadar güzel olmuyor çünkü bunların hepsi elle yapılan ürünler." ifadelerini kullandı.

Yıllanmış ağaçları kullanmanın malzeme kalitesini artırdığını ve ömürlük olduğunu vurgulayan Taş, eski yapılardan atıl duruma dönüşen 200-300 yıllık ahşapları da alarak ürüne dönüştürdüğünü belirtti.

Mesleği çoğu zaman tek, bazen de arkadaşlarının desteğiyle sürdürdüğünü anlatan Taş, "Bu işi tanıtmak istiyorum. Eski geleneklerimiz unutulmasın, bunun çabasındayım. Bu sanatı gelecek nesillere aktarayım istiyorum. Bu sanatın kaybolmaması için çıraklar yetiştirmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da Ahşap Oymacılığı Yapan Aşur Taş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:37:34. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Ahşap Oymacılığı Yapan Aşur Taş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement