Atıkları sanata dönüştürüyor: Onun gözünde hiçbir şey 'çöp' değil - Son Dakika
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Atıkları sanata dönüştürüyor: Onun gözünde hiçbir şey 'çöp' değil

Atıkları sanata dönüştürüyor: Onun gözünde hiçbir şey \'çöp\' değil
09.06.2026 08:58  Güncelleme: 09:08
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Erzurum'da usta öğretici Ayşe Küçükdemir, 22 yıldır atık malzemeleri hayal gücüyle birleştirerek tablo ve maketlere dönüştürüyor, sıfır atık bilincine sanatla dikkat çekiyor.

Erzurum'da usta öğretici Ayşe Küçükdemir, atık malzemeleri hayal gücüyle birleştirip sanat eserine dönüştürüyor.

Yaklaşık 22 yıldır el sanatlarıyla uğraşan 50 yaşındaki Ayşe Küçükdemir, "Siz bunlara atık ya da çöp diyebilirsiniz ama bizim gözümüzde öyle değil" diyerek sıfır atık bilincine sanatla dikkat çekiyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sanatsal ve Mesleki Eğitim Kursları'nda (ESMEK) görev yapan el sanatları eğitmeni Ayşe Küçükdemir, çöpe gitmek üzere olan yüzlerce materyali geri dönüştürerek hayranlık uyandıran tablolar ve Erzurum maketleri üretiyor. Mahallebaşı ESMEK bünyesinde kursiyerlerine de bu bilinci aşılayan Küçükdemir, evlerde kullanılmayan stor perde parçalarından davetiye artıklarına, kırık küpe uçlarından doğadaki ağaç dallarına kadar akla gelebilecek her malzemeyi üç boyutlu kağıt ve tahta rölyef eserlerinde ham madde olarak kullanıyor.

"Yaklaşık 22 senedir de bu mesleği icra ediyorum"

Mesleğini büyük bir tutkuyla icra ettiğini belirten Küçükdemir, "Ben usta üretici olarak çalışıyorum. Yaklaşık 22 senedir de bu mesleği icra ediyorum. Halk Eğitim kurslarında görev yaptım, şu anda da Mahallebaşı ESMEK'te görev yapmaktayım. Öncelikle ne yapacağıma karar verip projelendiriyorum. Ardından ona uygun malzemeleri toparlıyoruz. Zaten atölyemizde de birçok malzeme mevcut. Sonrasında aklınıza gelebilecek her şeyi kullanabiliyoruz. Mesela yumurta kabuğundan tutun da sokaktan topladığımız taşlar, toprak, ağaç dalları gibi birçok malzemeyi değerlendirebiliyoruz. Şu an aklıma gelmeyen daha pek çok farklı materyal kullanıyoruz" dedi.

"Siz çöp diyebilirsiniz ama benim için sanat eseri"

Atık malzemelerin eserlerine ayrı bir anlam kattığını ifade eden Küçükdemir, "Kullanılmayan takılar, kırılmış küpe uçları, eski kemer tokaları gibi malzemeleri değerlendiriyoruz. Karton parçaları, davetiye artıkları, kesilmiş perde kumaşları, stor perde parçaları Yani aslında çoğu şeyi kullanabiliyoruz diyebilirim. Bizim hedefimiz bunları sanata dönüştürmek, ortaya güzel bir eser çıkarabilmek. Belki siz bunlara atık ya da çöp diyebilirsiniz ama bizim gözümüzde öyle değil" şeklinde konuştu.

"Kullandığım en ilginç malzemelerden biri su kabağı"

Bugüne kadar tasarladığı en sıra dışı çalışmalardan da bahseden Küçükdemir, malzemede sınır tanımadığını belirterek, "Şimdiye kadar kullandığım en ilginç malzemelerden biri su kabağı oldu. Onun üzerinde çalışmalar yaptım. Gazoz kapakları kullandım, stor perdelerin uçlarını değerlendirdim. Burada gördüğünüz eserlerde de bunları kullanıyorum. Bu gördüğünüz de bir su kabağı çalışması. En ilginç olanı da bu" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Atıkları sanata dönüştürüyor: Onun gözünde hiçbir şey 'çöp' değil - Son Dakika

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