Erzurum'da dört ciltlik arkeolojik eserler kataloğunun tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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Erzurum'da dört ciltlik arkeolojik eserler kataloğunun tanıtımı yapıldı

Erzurum\'da dört ciltlik arkeolojik eserler kataloğunun tanıtımı yapıldı
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Prof. Dr. Alpaslan Ceylan tarafından hazırlanan dört ciltlik "Erzurum Müzesi Arkeolojik Eserler Kataloğu"nun tanıtımı Erzurum Müzesi'nde gerçekleştirildi. Kültürel mirasın belgelenmesi açısından önem taşıyan eserin tanıtımına İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ile davetliler katıldı.

Prof. Dr. Alpaslan Ceylan tarafından hazırlanan ve dört ciltten oluşan "Erzurum Müzesi Arkeolojik Eserler Kataloğu"nun tanıtımı yapıldı.

Tanıtım programı Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Günaşdı ve diğer davetlilerin katılımıyla Erzurum Müzesi'nde gerçekleştirildi. Katılımcılar Erzurum'un zengin arkeolojik mirasının kayıt altına alınmasına yönelik çalışmayı yakından inceledi.

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Kültürel mirasımızın belgelenmesi ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyan bu değerli eserin hazırlanmasında emeği geçen başta Prof. Dr. Alpaslan Ceylan olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da dört ciltlik arkeolojik eserler kataloğunun tanıtımı yapıldı - Son Dakika

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