Erzurum\'da dört ciltlik arkeolojik eserler kataloğunun tanıtımı yapıldı

Prof. Dr. Alpaslan Ceylan tarafından hazırlanan ve dört ciltten oluşan "Erzurum Müzesi Arkeolojik Eserler Kataloğu"nun tanıtımı yapıldı.

Tanıtım programı Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Günaşdı ve diğer davetlilerin katılımıyla Erzurum Müzesi'nde gerçekleştirildi. Katılımcılar Erzurum'un zengin arkeolojik mirasının kayıt altına alınmasına yönelik çalışmayı yakından inceledi.

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Kültürel mirasımızın belgelenmesi ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyan bu değerli eserin hazırlanmasında emeği geçen başta Prof. Dr. Alpaslan Ceylan olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" denildi.