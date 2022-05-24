Engelli çocuklar, liseli ablalarının gösterileriyle eğlendi - Son Dakika
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Engelli çocuklar, liseli ablalarının gösterileriyle eğlendi

24.05.2022 13:55

Erzurum'da engelli çocuklar, liseli kız öğrencilerin müzik ve tiyatro gösterileriyle keyifli zaman geçirdi.

Erzurum'da engelli çocuklar, liseli kız öğrencilerin müzik ve tiyatro gösterileriyle keyifli zaman geçirdi.

Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi, Erzurum İmam Hatipler Yardımlaşma ve Dayanış Derneği (ERİHYA-DER) ile Değişim ve Özel Rehabilitasyon

Merkezince, "Engelliler Haftası" dolayısıyla Aziziye İlçesindeki Emel Çatal Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda engelli çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Engelli çocuklar ve ailelerine kahvaltı ikram edilen programda, liseli kız öğrenciler, çeşitli kostümlerle gösteri yaptı.

Bağlama ile gitar eşliğinde şarkı ve türkü söyleyerek engelli çocukları eğlendiren öğrenciler, tiyatro oyunu da sahneledi.

ERİHYA-DER Başkanı Muhammet İkbal Çiçek, AA muhabirine, dernek olarak sosyal etkinliklere katkı sağladıklarını söyledi.

Özel misafirlerini mutlu etmeye çalıştıklarını ifade eden Çiçek, "Dernek olarak engelli kardeşlerimizin yanındayız. Kuruluşumuzdan beri 58 engelli öğrenciye akülü araç, 40 öğrenciye manuel tekerlekli sandalye ve protez takımı gibi yardımlar yaptık. Toplum olarak her zaman engelli kardeşlerimize sahip çıkmalıyız. Onlarla aramızda hiçbir engel olmamalı. Engelli çocukların yüzünün gülmesi dünyalara bedel." diye konuştu.

Etkinliğe Aziziye İlçe Mili Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

Engelli çocuklar, liseli ablalarının gösterileriyle eğlendi
Engelli çocuklar, liseli ablalarının gösterileriyle eğlendi
Engelli çocuklar, liseli ablalarının gösterileriyle eğlendi
Engelli çocuklar, liseli ablalarının gösterileriyle eğlendi

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Kaynak: AA

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