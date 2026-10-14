Erzurum'da güzel sanatlar lisesinde depolardaki eserlerle sanat bahçesi açıldı - Son Dakika
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Erzurum'da güzel sanatlar lisesinde depolardaki eserlerle sanat bahçesi açıldı

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Erzurum\'da güzel sanatlar lisesinde depolardaki eserlerle sanat bahçesi açıldı
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Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'nin bahçesinde, depolarda bekletilen yapıtların sergilendiği sanat bahçesi açıldı. Müdür Ümit Gergit, bir ilki yaptıklarını belirterek bazı eserlerin iklim şartları nedeniyle kapalı alana alınacağını söyledi.

Erzurum'da güzel sanatlar lisesinde "Sanat insanı insana, doğayı doğaya, geleceği bu güne bağlar" sloganıyla bir 'sanat bahçesi' açıldı.

Yakutiye ilçesi Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'nin bahçesinde depolarda tutulan çalışmalar görücüye çıktı. Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Ümit Gergit, hem Güzel Sanatlar Fakültesi hem de kendi okullarında depolarda saklanan eserleri okul bahçesinde sergilediklerini belirterek, "Erzurum malum kış memleketi. Bazı eserleri iklim şartları nedeniyle tekrar kapalı alana alırız. Bunun dışında resim bölümü öğrencilerimizi için bir atölye olacak hem de sanat bahçesi görevi yapacak. Erzurum'da bir ilki yaptık" dedi.

Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Sanat Bahçesi'nin açılışına protokol üyeleri, öğretmenler ve yöneticilerle öğrenciler katıldı. Açılış öncesi öğrenciler müzik konseri verdi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatEtkinlikYakutiyeErzurumEğitimKültürSanatSon Dakika

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