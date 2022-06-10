Türk işaret dili tercümanı da olan Ulutürk, gazetecilere, öğrencilerin özveriyle çalıştıklarını, okul idarecileri, öğretmen ve arkadaşlarının beğenisini kazandıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Erzurum'da ilkokul öğrencileri İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu - Son Dakika

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