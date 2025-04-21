Erzurum\'da Türk Motifleri Defilesi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da "Palandöken'in Eteğinde Türk Motifleri Defilesi" yapıldı.

Palandöken Kaymakamlığı ile Palandöken Belediyesince Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde düzenlenen defile, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediyenin Türk Musiki Topluluğu dinletisinin ardından EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, yaptığı konuşmada, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Çığlık, "Tarihten günümüze akıp gelen bu motifler, tarihi birikimlerimizi günümüze yansıması anlamında çok önemli katkı sunmaktadır. Eskiden halı dokurlardı, o halılara ilmek ilmek Osmanlı ve Selçuklu'dan gelen nakışları işlerlerdi. Motiflerin her birini Türk Kültürü'nde İslam Motifleri ile birleştirilince ayrı bir değer ve bugünlere taşınma adına çok kıymetli buluyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aile Destek Merkezleri'ndeki usta öğreticiler ve dezavantajlı guruplardaki kadınların hazırladığı kıyafetlerin defilesi yapıldı.

Defilede, tel kırma, nakış ve iğne oyası gibi işçiliklerle tasarlanan Türk devletlerinin geleneksel giysileri ile modern tasarımlardan oluşan 23 kıyafet tanıtıldı.

Programa, Vali Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ile bazı kurum müdürleri ve kursiyer kadınlar katıldı.