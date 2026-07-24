23 temmuz coşkusu trt konseriyle taçlandı - Son Dakika
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23 temmuz coşkusu trt konseriyle taçlandı

23 temmuz coşkusu trt konseriyle taçlandı
24.07.2026 09:16  Güncelleme: 09:19
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Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinliklerinde TRT konseri düzenlendi, binlerce vatandaş kahramanlık türküleriyle 23 Temmuz coşkusunu yaşadı.

Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen TRT Konseri'nde binlerce vatandaş, kahramanlık türküleri eşliğinde 23 Temmuz coşkusunu yaşadı.

Erzurum Valiliği ev sahipliğinde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile TRT Erzurum Bölge Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen konser, yoğun katılımla yapıldı. Programa Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, TRT Erzurum Bölge Müdürü Ayça Alemdar, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Vakur Alemdar, Meteoroloji 12. Bölge Müdürü Ömür Demirgüneş ile çok sayıda davetli katıldı.

TRT Erzurum Radyosu spikeri Ömer Ergedik'in sunumunu yaptığı gecede, TRT Ankara Radyosu sanatçıları Ahmet Tuzlu ile Şerife Hatun seslendirdikleri eserlerle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Alanı dolduran vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla kahramanlık türkülerine hep bir ağızdan eşlik etti.

Konser boyunca Erzurum Kongresi'nin 23 Temmuz ruhu yeniden yaşatılırken, milli birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı. Etkinlik, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 23 temmuz coşkusu trt konseriyle taçlandı - Son Dakika

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