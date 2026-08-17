Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
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Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor
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Erzurum Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle ikinci gününe girdi, katılımcılar kültürel deneyim yaşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, ikinci gününde çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere düzenlenen festival kapsamında kültür ve sanatı birleştiren programlar gerçekleştiriliyor.

Festival kapsamında farklı mekanlarda konser, sergi ve söyleşi gibi etkinlikler düzenleniyor.

Erzurum Müzesi'nde gerçekleştirilen kilim dokuma atölyesinde katılımcılar, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan Türk dokuma geleneğini tanıma fırsatı buldu.

Atölyede kilim dokumacılığında kullanılan geleneksel teknikler ve motiflerin taşıdığı kültürel anlamlar ele alındı.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda da Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu'nun katılımıyla düzenlenen "Erzurum Tarihinin Bilinmeyen Yönleri" söyleşisinde kentin tarihsel ve stratejik yönleri konuşuldu.

Festival kapsamında Çifte Minareli Medrese'de açılan "Kadim İzler: Tezhip, Minyatür, Çini ve Seramiğin Zamansız Yolculuğu" ve Erzurum Müzesi'ndeki "Yaşayan Miras: Erzurum" sergileri de ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti.

İlgi gören festival kapsamında şarkıcı Sefo, etkinlik ve miting alanında konser verdi.

Kentte 11 farklı noktada 174 etkinliğin gerçekleştirileceği festival, 23 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika

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