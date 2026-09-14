Erzurum Nene Hatun Milli Parkı'ndaki restorasyon çalışmaları yerinde incelendi - Son Dakika
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Erzurum Nene Hatun Milli Parkı'ndaki restorasyon çalışmaları yerinde incelendi

Erzurum Nene Hatun Milli Parkı\'ndaki restorasyon çalışmaları yerinde incelendi
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Erzurum Nene Hatun Tarihi Milli Parkı'ndaki restorasyon çalışmaları devam ediyor. DKMP yetkilileri, çalışmaları yerinde inceleyip Nene Hatun'un kabrini ziyaret ederek dua etti.

Erzurum Nene Hatun Tarihi Milli Parkı'ndaki restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Milli Parklar Dairesi Başkanı Hakan Orhan ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Akif Ümüzer ve Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Gözler tarafından karşılanan heyet, gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Nene Hatun Tarihi Milli Parkı'na geçti. Heyet, Milli Park'ta devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve değerlendirmelerde bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü tarafında konu ile ilgili yapılan paylaşımda, program kapsamında Nene Hatun'un kabri ziyaret edilerek dualar edildiği ifade edilerek, "Tarihi ve kültürel mirasımızın korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla Nene Hatun Tarihi Milli Parkı'nda yürütülen çalışmalar titizlikle devam ediyor" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzurum Nene Hatun Milli Parkı'ndaki restorasyon çalışmaları yerinde incelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Nene Hatun Milli Parkı'ndaki restorasyon çalışmaları yerinde incelendi - Son Dakika
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