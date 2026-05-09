Erzurum Şehir Tiyatrosu "OrganiYasyon Helvayı Yedik" oyunu ile türkiye turnesine hazırlanıyor - Son Dakika
Erzurum Şehir Tiyatrosu "OrganiYasyon Helvayı Yedik" oyunu ile türkiye turnesine hazırlanıyor

09.05.2026 11:48  Güncelleme: 11:49
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen "OrganiYasyon-Helvayı Yedik" adlı tiyatro oyunu, mayıs ayında gerçekleştirilecek turne kapsamında Ankara, İstanbul, Yalova ve Kocaeli'nde sahnelenecek.

Erzurum'da gerçekleştirilen gösterimlerde tiyatroseverlerden yoğun ilgi gören tek perdelik komedi oyunu için turne hazırlıkları sürüyor. Teknik ekip ve oyuncu kadrosu, şehir dışı program öncesinde prova çalışmalarına devam ediyor.

Yazıp yönetmenliğini Oktay Parlar'ın yaptığı oyunda, Anadolu insanının gündelik yaşamı mizahi bir dille sahneye taşınıyor. Cenaze evi atmosferinde gelişen olayları konu alan yapımda aile ilişkileri, mahalle kültürü ve toplumsal iletişim ele alınıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu yetkilileri, gerçekleştirilecek turnenin Erzurum'un kültür ve sanat alanındaki birikiminin farklı şehirlerde tanıtılması açısından önem taşıdığını belirtti.

Yetkililer, şehir tiyatrosunun son yıllarda sahnelediği oyunlar ve yürüttüğü kültürel faaliyetlerle geniş kitlelere ulaştığını ifade ederek, tiyatro çalışmalarının artarak devam edeceğini kaydetti. Kalabalık oyuncu kadrosuyla sahnelenen oyunun dekor, kostüm, ışık ve sahne kurulum hazırlıklarının tamamlandığı, turne organizasyonu kapsamında teknik koordinasyon ve lojistik planlamaların sürdüğü öğrenildi.

Turne kapsamında oyun, 9-10 Mayıs tarihlerinde Ankara Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, 14 Mayıs'ta İstanbul Ümraniye Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde, 16 Mayıs'ta Yalova Halk Eğitim Merkezi'nde ve 17 Mayıs'ta Kocaeli Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. Kültür ve sanat faaliyetleriyle son yıllarda dikkat çeken Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, gerçekleştirdiği oyun ve sosyal projelerle kentte tiyatro kültürünün yaygınlaşmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kültür Sanat

