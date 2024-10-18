Erzurum Tiyatrosu 'Devamsız İşler' ile Açılıyor

Kültür Sanat

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, perdelerini komedi türündeki "Devamsız İşler" oyunuyla açacak.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Basın Müdürlüğü görevini yürüten Cengiz Durular'ın yazdığı, Oktay Parlar'ın yönettiği oyun, Erzurum yöresinin evlilik ile ilgili adet ve geleneklerini konu alıyor.

Aile komedisi tarzı oyunda, Şerif Avcı ile birbirinden deneyimli oyuncular da rol alacak.

Oyun, İbrahim Erkal Dadaş ve Kültür Sanat Merkezi'nde 21 Ekim'de sahnelenecek.