Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü

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Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kentte düzenlenen törenlerle kutlandı.

12.03.2025 13:20  Güncelleme: 13:39
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Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü

ERZURUM - Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kentte düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kutlama programları çerçevesinde ilk olarak Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Buradaki törende bir konuşma yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bugün karanlıklardan aydınlığa çıkıldığı günün 107'nci yıl dönümü. Bugün, Dadaşların şahlandığı ve ordu-millet bütünleşmesinin en iyi örneklerini sergileyerek; zulme, esarete ve yok olmaya karşı koydukları günün yıl dönümü. Yine bugün, vatanımıza göz diken, el uzatan tüm düşmanların, hainlerin ve zalimlerin bu mukaddes beldeden silinip süpürüldüğü günün yıl dönümüdür. 12 Mart; Dadaşlar diyarı, yiğitler ovası Erzurum'un kurtuluş günü olduğu gibi aynı zamanda bu kadim Türk-İslam beldesinin şahlanış günüdür Ermeni çetelerinin Müslüman ahaliye yönelik zulmüne son verme üzere aldığı emir üzerine harekete geçen Doğu'nun muzaffer kumandanı Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Birinci Kafkas Kolordusu geceli gündüzlü savaşarak, 12 Mart 1918 sabahı Erzurum'u düşman işgalinden kurtarmıştır. Türk Ordusu, milletiyle birlikte Ermeni işgal ve zulmüne son vermiş, Erzurum'u yeniden ay yıldızlı bayrağımızla kucaklaştırmıştır. Bu yüzden 12 Mart; Türk'ün tarihinde önemli sayfa, kutlu bir zafer günüdür. 12 Mart; Erzurum için tarihin bin bir facialarını örten bir teselli ve saadet günüdür. 12 Mart; aslında sadece Erzurum'un Ermeni çetelerinden kurtuluşu değil, Türkiye'nin emperyalist devletlerin işgallerinden de kurtuluşunun müjdecisidir. Tabi, 12 Mart'a yine çok özel bir anlam kazandıran hususlardan birisi ise, bugünün aynı zamanda İstiklal Marşı'mızın kabul günü oluşudur" dedi.

Şiirlerin okunmasından sonra Erzurum Bar Ekibi gösteri yaptı, Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı konser verdi. Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü programı çerçevesinde Karskapı Şehitliği ve Asri Mezarlık'ta kabirler ziyaret edildi, dualar edildi ve karanfiller konuldu. Lala Mustafa Paşa Camii'nde ise şehit ve gaziler adına Mevlid-i Şerif okutuldu.

Kaynak: İHA

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