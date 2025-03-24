Erzurum'un Oltu İlçesinde Kurtuluş Günü Tiyatrosu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzurum'un Oltu İlçesinde Kurtuluş Günü Tiyatrosu

Oltu ilçesi, düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümünü tiyatro gösterisi ile coşkuyla kutladı. Seyr-i Alem Erzurum Tiyatro ekibi, 'Ramazan' adlı komedi oyununu sahneleyerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

24.03.2025 13:08
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Kurtuluşu tiyatro ile taçlandırdılar

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinin düşman işgalinde kurtuluşunun 107. Yıl kutlamaları kapsamında tiyatro gösterisi düzenlendi.

Oltu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümünü coşkuyla kutlanıyor. Kutlama etkinlikleri kapsamında; Seyr-i Alem Erzurum Tiyatro ekibi, "Ramazan" adlı tek perdelik komedi oyununu sahneledi. Oltu Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bir Ramazan gecesinde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği oyun, Oltululara unutulmaz anlar yaşattı. İzleyiciler, gösterinin sonunda, tiyatro ekibine teşekkürlerini iletti.

Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Erzurum'dan gelen Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ekibine teşekkür ediyorum. Bu güzel geceyi bizlere yaşattıkları için minnettarız. Ayrıca bizleri yalnız bırakmayan hemşerilerimize de teşekkür ederim. Kültür, böyle bir etkinlik ile yaşatılıyor ve bu değerler, gelecek nesillere aktarılacaktır. Teyo Pehlivan, bu memleketin en büyük değerlerinden birisiydi. Onu canlandırarak, bizlere çok anlamlı mesajlar verdiler. Bu mesajları hep birlikte, Erzurum'un medeniyetini ve kültürünü Oltu ile birleştirerek daha da güzel yerlere taşımayı sürdüreceğiz."

Oltu Kaymakamlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen etkinlik, ilçede sanata ve kültüre verilen önemin bir göstergesi olarak büyük beğeni topladı. Tiyatro gösterisinin ardından katılımcılar, etkinliği düzenleyenlere teşekkürlerini ileterek keyifli bir gece geçirdiklerini belirttiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'un Oltu İlçesinde Kurtuluş Günü Tiyatrosu - Son Dakika

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