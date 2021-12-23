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Erzurum Valisi Memiş, Sarıkamış'ta şehit düşen dedesinin izini arıyor - Son Dakika

Erzurum Valisi Memiş, Sarıkamış'ta şehit düşen dedesinin izini arıyor

23.12.2021 11:12

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Osmanlı ordusunun Rus işgalindeki toprakları kurtarmak için başlattığı ve kahramanlık mücadelelerinin yazıldığı harekatta torunları 107 yıl geçse de ecdadını unutmuyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Osmanlı ordusunun Rus işgalindeki toprakları kurtarmak için başlattığı ve kahramanlık mücadelelerinin yazıldığı harekatta torunları 107 yıl geçse de ecdadını unutmuyor.

Harekatta şehit olanları anmak için Kars'ın Sarıkamış ilçesi ile Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Bardız'da her yıl düzenlenen anma etkinliklerinde yurdun dört bir yanından gelenler karlı dağlarda kahraman Mehmetçiği yad ediyor.

Erzurum'daki birliklerin 22 Aralık 1914'teki hareketiyle başlayan ve 15 Ocak 1915 tarihinde sona eren Sarıkamış Harekatı'nın başlangıç noktalarından birisi olan Bardız'da cuma günü yapılacak etkinliklerde, 107 yıl önce yaşananlar temsili olarak canlandırılacak.

Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağlarındaki çatışmalar ve amansız kış şartlarında şehit olan askerlerin törenle anılacağı Bardız'da, 85. Alay Sancağı, her yıl olduğu gibi yine köy camisinin minaresine çekilerek, ezan okunacak.

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine, Bardız'da başlayan ve Sarıkamış'ta devam eden anma programlarının kendisi için de ayrı bir önem taşıdığını aktardı.

Sarıkamış Harekatı'nın başlangıç noktalarından birisi olan Erzurum'un Şenkaya ilçesindeki Bardız'da verilen kahramanlık mücadelesinin tarihe altın harflerle yazıldığını ifade eden Memiş, "Sarıkamış şehitleriyle ilgili programlar ilimizde de yapılıyor. Sarıkamış Harekatı'nın önemli noktası olan Bardız'da da o dönem çatışmalar oluyor." diye konuştu.

Memiş, harekatta toprağa düşen bedenlerin, bu topraklara atılmış Türk milletinin birer perçini olduğunu vurguladı.

"Asırlar geçse de bu destan hafızalardan silinmeyecek"

Asırlar geçse de Bardız'da yazılan destanın hafızalardan hiçbir zaman silinemeyeceğini belirten Memiş, "Bu cuma günü de atamızı, atalarımızı, ecdadımızı, dedelerimizi, ceddimizi anmak için orada toplanacağız." dedi.

Erzurum'un da bu anlamda önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayan Memiş, şöyle konuştu:

"Sarıkamış Harekatı'nın tarihte çok önemli bir yeri var. Erzurum bu anlamda hem Osmanlı döneminde çok önemli bir garnizon kenti hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 53 gün ev sahipliği yapmış, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir şehir. Büyük bedel ödemiş bir şehir. Emperyalist güçlere karşı siper olmuş, onlara geçit vermemiş bir kent. Sadece onlara değil, Ermeni çetelerine de geçit vermemiş. Böyle bir şehirde yaşamanın onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum."

"Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinden büyük dedemi bulmaya çalışıyoruz"

Memiş, Sarıkamış Harekatı'nda görev alan askerlerin Rusları kuzeyden kuşatmak için buluşma noktalarının Bardız olduğunu ve burada da amansız çatışmaların yaşandığını hatırlattı.

Hayatını kaybeden askerlerin arasında kendisi için çok değerli olan büyük dedesi Mahmut (Mahmutoğlu) beyin de olduğunu ifade eden Memiş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bardız'da hava şartlarından dolayı veya çarpışarak hayatını kaybeden askerlerimiz var. Onlardan birisi de benim büyük dedem. Onu tespit etmeye çalışıyorum. Biz aile olarak burada şehit olduğunu biliyoruz ama Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinden onu bulmaya çalışıyoruz. Asker olarak buraya geliyor, Sarıkamış Harekatı'na katılıyor ve bir daha geri dönmüyor. Şehit olduğunu değerlendiriyoruz. Onun için Genelkurmay Başkanlığına da başvurduk."

Erzurum Valisi Memiş, Sarıkamış'ta şehit düşen dedesinin izini arıyor
Erzurum Valisi Memiş, Sarıkamış'ta şehit düşen dedesinin izini arıyor
Erzurum Valisi Memiş, Sarıkamış'ta şehit düşen dedesinin izini arıyor
Erzurum Valisi Memiş, Sarıkamış'ta şehit düşen dedesinin izini arıyor

Osmanlı, Erzurum, Şehit, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum Valisi Memiş, Sarıkamış'ta şehit düşen dedesinin izini arıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum Valisi Memiş, Sarıkamış'ta şehit düşen dedesinin izini arıyor - Son Dakika
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