Esenyurt Belediyesi'nden Gençler İçin Yeni Müzik Projesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Esenyurt Belediyesi'nden Gençler İçin Yeni Müzik Projesi

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Esenyurt Belediyesi, gençlerin müzik ve sanatla gelişmesine katkı sağlamak için Keman Kursu açtı. Kursiyerler, uzman öğretmenlerden eğitim alarak müzik becerilerini geliştiriyor ve kültürel etkinliklerde yeteneklerini sergiledikleri fırsatlar buluyorlar.

18.01.2025 12:46  Güncelleme: 12:52
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Esenyurt Belediyesi'nden gençlerin müzik ve sanatla gelişmesi için yeni proje

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesinin açtığı Keman Kursu'nda eğitim alan kursiyerler, enstrüman çalmayı öğrenmenin yanı sıra müzik becerilerini geliştirerek, kişisel gelişimlerine de katkı sağlıyor.

Esenyurt Belediyesi, müzik kültürü oluşturmak ve bu yönde yetenekli gençlerin yetişmesini teşvik etmek amacıyla birçok farklı branşta müzik eğitimi veriyor. Bu kapsamda açılan Keman Kursu'na kayıt yaptıran öğrenciler, uzman öğretmenlerden keman çalmanın tüm inceliklerini öğreniyor. Belediyenin kültür merkezlerinde teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimler, kursiyerlerin müzik becerilerinin artmasına ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere belediyenin düzenlediği kültür sanat etkinliklerinde yeteneklerini sergileme fırsatı da sunuluyor.

Keman çalmak stres ve kaygıyı azaltıyor

Enstrüman çalmanın motor becerilerin ve odaklanmanın gelişimine katkı sağlamasının dışında kaygı ve stresi de azalttığını ifade eden Keman Kursu Öğretmeni Hale Yılmaz, "Kemana ilgi duyan her yaştan birey için eğitim veriyoruz. Derslerimiz teorik ve teknik altyapı ile başlıyor. İlk olarak keman tutuşu, yay tutuşu ve duruş pozisyonu gibi temel konuları öğretip, boş tellerde arşe çalışması yapıyoruz. Sonrasında parmak basma çalışmalarıyla ilerliyoruz. Öğrencimizin gelişimine göre dersleri şekillendiriyor, her öğrencinin hızına uygun şekilde devam ediyoruz. Ayrıca, öğrencilerimizin sahne deneyimi kazanmalarını sağlıyoruz. Onlara sınıf konserlerimizde, festival ve etkinliklerde sahne alarak eğitimi pratiğe dökme fırsatı veriyoruz. Hobi olarak ya da profesyonel bir hedefle keman öğrenmek isteyen herkesi kurslarımıza davet ediyoruz" dedi.

"Herkes bu deneyimi yaşamalı"

Kemanın diğer enstrümanlara göre zor ve disiplin gerektiren bir çalgı olduğunu söyleyen Kursiyer Gönül Hoşgör ise, "12 yıldır keman çalıyorum. Keman çalmayı çok seviyorum. Çalarken büyük keyif alıyorum ve herkese bu deneyimi yaşamalarını tavsiye ediyorum. Esenyurt Belediyesine sağladığı bu imkanlardan dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Esenyurt Belediyesi\'nden Gençler İçin Yeni Müzik Projesi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Esenyurt Belediyesi'nden Gençler İçin Yeni Müzik Projesi - Son Dakika

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