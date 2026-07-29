Esenyurt sanat merkezi, ilçede birçok etkinliğe ev sahipliği yaparak kültür ve sanat hayatına katkı sağlıyor

Esenyurt Belediyesi'nce Zafer Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde hizmete açılan Esenyurt Sanat Merkezi, modern yapısı ve çok amaçlı kullanım alanlarıyla ilçenin kültür ve sanat hayatına katkı sağlıyor. Sergilerden söyleşilere, konferanslardan eğitim programlarına kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan merkez, her yaştan sanatseveri ağırlıyor.

Esenyurt Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Esenyurt Sanat Merkezi, kültür ve sanat alanındaki faaliyetleriyle vatandaşlara yeni bir buluşma noktası sunuyor. Zafer Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde yer alan merkez, Esenyurt'un ilk sanat merkezi olma özelliğini taşıyor.

Yaklaşık 420 metrekare kullanım alanına sahip olan Esenyurt Sanat Merkezi, uzun yıllar atıl durumda bulunan belediyeye ait yapının yenilenmesiyle hizmete açıldı. Merkez bünyesinde iki sergi salonu ile bir konferans salonu bulunuyor.

Sergiler, konferanslar, söyleşiler, eğitim programları ve çeşitli kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan merkez, vatandaşların sanata daha kolay ulaşmasına katkı sağlıyor. Çocuklardan gençlere, yetişkinlerden sanatseverlere kadar her kesime hitap eden Esenyurt Sanat Merkezi, ilçenin kültürel hayatını zenginleştiriyor.

Esenyurt Belediyesi tarafından hayata geçirilen merkez, düzenlenen etkinliklerle sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlarken, ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına da önemli katkılar sunuyor.