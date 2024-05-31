Esenyurt'ta engelli çocuklar ilk at binicilik deneyimini yaşadı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Esenyurt'ta engelli çocuklar ilk at binicilik deneyimini yaşadı

Esenyurt Belediyesi tarafından engelli çocuklar At Binicilik Tesisi'nde ağırlandı. Atları seven ve ilk kez binicilik deneyimi yaşayan çocuklar renkli görüntülere sahne oldu.

31.05.2024 00:25
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Esenyurt'ta engelli çocuklar ilk at binicilik deneyimini yaşadı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi tarafından engelli çocuklar At Binicilik Tesisi'nde ağırlandı. Atları seven ve ilk kez binicilik deneyimi yaşayan çocuklar renkli görüntülere sahne oldu.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, engelli çocukları belediyenin At Binicilik Tesisi'nde ağırladı. Başkan Özer ile birlikte tesisi gezen çocuklar hem atları sevdi hem de ilk kez binicilik deneyimi yaşadı. Minik misafirleriyle tek tek ilgilenen Prof. Özer, atla terapinin özel çocuklar üzerindeki olumlu etkisine değinerek, tesisin rehabilitasyon amacıyla da kullanılacağını söyledi. Aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçiren çocuklar, Başkan Özer'e teşekkür ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Çocuklarımızın daha mutlu olabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz"

Tesiste çocuklarla keyifli vakit geçirdiğini belirten Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Özel çocuklarımızı tesisimizde atlarla buluşturduk. Psikologlar, atlarla vakit geçirmenin çocuklara iyi geldiğini de söylüyor. Bu nedenle bu tür faaliyetlerimiz devam edecek. Biz de belediye olarak bu çocuklarımızın daha mutlu ve daha iyi olabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün de çocuklarımızla bir araya gelerek arkadaş olduk. Onlarla ata bindik ve tesisimizi gezdik. Bundan sonraki süreçte de özel çocuklarımızla sık sık görüşeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Esenyurt'ta engelli çocuklar ilk at binicilik deneyimini yaşadı - Son Dakika

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