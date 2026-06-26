"Eskil Tuz Gölü Uluslararası Kültür Festivali" 25 ülkenin büyükelçilerinin katılımıyla başladı - Son Dakika
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"Eskil Tuz Gölü Uluslararası Kültür Festivali" 25 ülkenin büyükelçilerinin katılımıyla başladı

"Eskil Tuz Gölü Uluslararası Kültür Festivali" 25 ülkenin büyükelçilerinin katılımıyla başladı
26.06.2026 22:41  Güncelleme: 22:55
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Aksaray'ın Eskil Belediyesi tarafından düzenlenen Eskil Tuz Gölü Uluslararası Kültür Festivali, 25 ülkenin büyükelçilerinin katılımıyla başladı. 3 gün sürecek festivalde ülkeler kültür, sanat ve turizmlerini tanıtıyor.

Aksaray'ın Eskil Belediyesi tarafından organize edilen "Eskil Tuz Gölü Uluslararası Kültür Festivali" 25 ülkenin büyükelçilerinin katılımıyla başladı. Birçok etkinliğin yer aldığı, misafir ülkelerin kültür ve turizminin tanıtıldığı festival 3 gün boyunca sürecek. Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, en büyük hayalinin ilçeyi dünyaya açmak olduğunu belirterek hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Aksaray'ın Eskil İlçe Belediyesi tarafından organize edilen Eskil Tuz Gölü Festivali çeşitli etkinliklerle başladı. Hindistan, Dominik, Paraguay, Şili, Uruguay gibi 25 ülke örf, adet, gelenek, görenek ve kültürel tanıtımlarıyla festivale katıldı. Tuz Gölü havzasında gerçekleştirilen ve 25 ülkenin büyükelçisinin katıldığı festivalde ülkeler kendilerine özgü spor, müzik ve el sanatları gibi etkinliklerini sergiledi.

Letonya Ankara Büyükelçisi Bahtijors Hasans, Aksaray'da ve Tuz Gölü'nde olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Hem Türk kültürünü tanıdıklarını, hem de kendi kültürlerini Tuz Gölü'nde tanıttıklarını söyledi.

Letonya Büyükelçiliği aracılığıyla Letonyalılara ebru sanatı öğretmenliği yapan Özden Aydın, "Yaklaşık 10 senedir Letonyalı bir grup ile ebru çalışıyoruz. Dolayısı ile onlar da ebru sanatını kendi dillerince farklı bir şekilde, çağdaş bir şekilde yorumladılar. Bugün buraya Letonya büyükelçimizin davetiyle geldim. Burada ebru sanatının Letonya ile Türkiye arasında nasıl bir bağ kurduğunu, sanatın gücünü ve renklerini kullanarak nasıl ilişkiler geliştirdiğimizi göstermek için geldik" dedi.

Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak ise bu festivalin en büyük hayali olduğunu belirterek, "Eskil Tuz Gölü Uluslararası Kültür Festivalindeki tüm hedefimiz Eskil ilçemizi tanıtım ve dünyaya açılımını sağlamak için. Anadolu kültürünü, Aksaray'ın, Eskil'in kültürünü, halklar arasındaki dostluğu, diyaloğu birlikteliği sağlamak için 25 ülkeden festivalimize katılımımız var. Büyükelçiliklerimiz kendileri ve ekipleriyle birlikte, onlara tahsis ettiğimiz oba çadırlarında kültür ve sanatlarını, farklı performanslar ile sergilemeye geldiler. Bu benim kendi hayalimdi. En büyük hayallerimden bir tanesi, Eskil ilçemizi kabuğundan kırıp dünyaya açmaktı. Bu vesile ile bir hayalimi gerçekleştirmiş oldum" diye konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 'Eskil Tuz Gölü Uluslararası Kültür Festivali' 25 ülkenin büyükelçilerinin katılımıyla başladı - Son Dakika

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