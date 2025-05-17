Eskişehir 4. Kitap Fuarı Kapılarını Açtı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Eskişehir 4. Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Eskişehir 4. Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Eskişehir'de düzenlenen kitap fuarının açılışı, yazarlar ve kitapseverler için keyifli bir etkinlik oldu.

17.05.2025 16:51
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Eskişehir'de düzenlenen 4. Kitap Fuarı, kapılarını kitapseverlere açtı.

Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen fuarın açılış töreninde konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, kitap fuarlarının kendisi için özel yeri olduğunu söyledi.

En sevdiği fuar tipinin kitap fuarları olduğunu anlatan Gürcan, "Her şey sözle başlar. Sözün gücü öyle bir güçtür ki eğer hayata geçerse bize yaşam verir. 'Ketebe'den gelir kitap, yazılı olan demektir ama yazmanız için de önce sözünüzün olması lazım. Bu söz, şifa, çare doğurmalı ve ufuk açmalı." diye konuştu.

Gürcan, okumanın vizyonu artırdığına işaret ederek, yazarların ve yayıncıların ürünlerinin herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan da Eskişehir'in kültür ve sanat kenti olduğunu vurguladı.

Fuarın çevre illerden gelen kitapseverlerin de yoğun ilgisiyle karşılandığını ifade eden Arslan, "Fuar, yazarlarımız ve yayınevlerimiz için önemli buluşma noktası olacak. Bu organizasyona emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

"Kitap, çocuklarımızı geleceğe hazırlayan önemli araçtır"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise fuarın Eskişehir'in kültürel ekosistemine katkı sağladığını belirterek, "Kitap, insanların düşünce dünyasını değiştiren ve çocuklarımızı geleceğe hazırlayan önemli araçtır. 9 gün boyunca farklı atmosfer yaşanacak." ifadelerini kullandı.

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler de Eskişehir'in öğrenci kenti olmasının kültürel etkinlikler için avantaj sağladığına dikkati çekti.

Kitap fuarının 4'üncüsünü gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Güler, "Ekonomik hayatımız açısından da bu tür etkinlikler önemli. Stant açan katılımcıların halk tarafından desteklenmesi, bu etkinliğin sürdürülebilirliği açısından kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü ve Türkiye Fuar Yapımcılar Derneği Başkanı İlhan Ersözlü de 208 katılımcıyla 25 Mayıs'a kadar sürecek fuarda, 72 etkinlik planlandığını ve 420 yazarın okurla buluşacağını bildirdi.

Fuarın açılış törenine, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri Nazlı Berivan Ak ve diğer ilgililer katıldı.

Yazar buluşmalarının, söyleşilerin ve imza günlerinin gerçekleştirileceği fuarda, katılımcılar sevdikleri yazarlarla buluşma imkanı da bulacak.

Kaynak: AA

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