Üniversite öğrencisi atıkları da kullanarak üç boyutlu minyatürler yapıyor - Son Dakika
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Üniversite öğrencisi atıkları da kullanarak üç boyutlu minyatürler yapıyor

04.08.2022 12:53

Eskişehir'de üç boyutlu modelleme sanatıyla uğraşan üniversite öğrencisi Didem Kalaycı, tekstil, cam, plastik gibi atık malzemeleri de kullanarak minyatürler yapıyor.

Eskişehir'de üç boyutlu modelleme sanatıyla uğraşan üniversite öğrencisi Didem Kalaycı, tekstil, cam, plastik gibi atık malzemeleri de kullanarak minyatürler yapıyor.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü 3. sınıf öğrenci Kalaycı, bir arkadaşının kendisine kısa animasyon film yapmak için minyatür set ortamı oluşturma önerisi üzerine dioramayla (gerçek veya kurgu bir olayın, anın veya hikayenin ışık oyunlarının da yardımıyla üç boyutlu modellenmesi) tanıştı.

Kalaycı, cımbız, küçük kesici aletler yardımıyla tekstil, cam, plastik gibi atık malzemeler, kumaş, hafif bir ağaç türü olan balsa, straforlu maket kartonu fotoblok, polimer kil gibi ürünleri kullanarak, hayal gücünün yardımıyla bazı minyatür modellemeler üretiyor.

Yaptığı dioramaları kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Kalaycı, eserlerini yaz mevsiminde sanat galerilerinde sergilemeyi planlıyor.

Kalaycı, AA muhabirine, bir arkadaşına stop motion (duraklı çekim) tekniğiyle yapılan animasyon çekmek için set tasarladığını anlattı. İlk diorama çalışmasının set tasarımı olduğunu aktaran Kalaycı, şunları dile getirdi:

"Arkadaşıma setin gerçek ama minyatür bir mekan olmasını önerince araştırmalar yapıp, diorama ile tanıştım. Şu ana kadar Agatha Christie'nin 411 numaralı odasını yaptım, Pera Palas'taki. Bir küresel internet televizyon ağındaki sahnedeki odanın replikasını yaptım. Hayal gücümün el verdiğince dioramalar da yapmayı seviyorum. Hayal ettiğim iki katlı bir sahne ve eğlence mekanı ile bir de dövme stüdyosunun dioramasını yaptım."

Çalışmalarının İstanbul'da birkaç yerde beğeniye sunulacağını, sanat kariyerinin başında olanların çalışmalarını sanatseverlerle buluşturan Mamut Art Projesi'ne başvurduğunu aktaran Kalaycı, "Çalışmalarımı ve yapılış süreçlerini merak edenler sosyal medyadaki didoramart hesabıma göz gezdirebilir." dedi.

"Bu işle uğraşmak sabır gerektiriyor"

Kalaycı, sanatın farklı disiplinlerine de meraklı olduğunu ve dioramanın birçok sanat dalını birleştirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her türlü iş koluyla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Dioramanın her şeyi içine toplamasından ve detaylarla uğraşmaktan hoşlanıyorum. O yüzden benim için uygun bir sanat olduğunu düşünüyorum. Eserleri yaparken aslında hayal gücüne bağlı olarak atık malzeme bile kullanılabilir. Çeşitli materyaller kullanılıyor. Genelde balsa, foto blok, polimer kil gibi malzemeler de önemli birer parça. Tamamen hayal gücümle atık malzemeleri de dönüştürüyorum. Bir eseri oluşturmak yaklaşık 1 ay alıyor. Bu işle uğraşmak sabır gerektiriyor. Çünkü bir şeyi yapmak saatler alabiliyor. Sürekli masa başında oluyorsunuz. Şehir dışına çıktığınızda çalışmalarınız da duruyor. Dioramayla uğraşacaklar sabırlı olmalıdır. İyi bir gözlemci olmalılar. Dioramaya başlamadan önce iyi bir araştırma yapılmalıdır."

Kalaycı, TRT ve Bahçeşehir Üniversitesinin ortaklığındaki ANİM.İST animasyon eğitimine kabul edildiğini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Üniversite öğrencisi atıkları da kullanarak üç boyutlu minyatürler yapıyor - Son Dakika

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