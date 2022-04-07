ESKİŞEHİR - "Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu" tanıtıldı - Son Dakika
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ESKİŞEHİR - "Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu" tanıtıldı

07.04.2022 17:34

Kütahya'da 9-12 Haziran tarihlerinde, "Müzik ve İklim" ana başlığı altında 12'ncisi düzenlenecek Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu'nun tanıtım toplantısı, Eskişehir'de yapıldı.

Kütahya'da 9-12 Haziran tarihlerinde, "Müzik ve İklim" ana başlığı altında 12'ncisi düzenlenecek Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu'nun tanıtım toplantısı, Eskişehir'de yapıldı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde yurt içi ve dışından akademisyenler ve sanatçıların katılımıyla düzenlenecek sempozyumun Anadolu Üniversitesi (AÜ) Öğrenci Merkezi Salon 2016'da yapılan tanıtım toplantısında konuşan AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarının bugün gıda ve suya erişim sorunları başta olmak üzere, küresel ölçekte daha derinden yaşandığını söyledi.

Dünyanın gelecek nesiller için geri döndürülemez tehditler içeren iklim kriziyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erdal, "İnsanlığı tehdit eden iklim kriziyle mücadele etmek için şüphesiz birinci önceliğimiz, insan ile doğanın uyumunu tekrar tesis etmektir. Yalnızca insanı merkeze alan ve onu doğa dışında tanımlayan bir yaklaşımla iklim krizi ve yol açtığı hayati sorunların üstesinden gelmemiz mümkün değildir. Mevcut ekolojik sorunların çözümü, insanı kainatın ve evrensel uyumun bir parçası olarak gören medeniyetimiz yarattığı düşünce iklimini yeniden canlandırmaktan geçiyor." dedi.

Prof. Dr. Erdal, insan ve çevre ilişkisi bakımından zengin kültürel mirasa sahip bir toplum olarak, iklim krizini salt ekolojik bir sorun olarak değil, kültür ve sanatı da içine alan, bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmek gerektiğini belirterek "İklim kriziyle mücadelemizde sanat ve müzik bizlere yeni bakış açıları kazandıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Sempozyumun Bilim Kurulu Başkanı ve AÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Lilian Maria Tonella Tüzün, rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı etkinliğe video göndererek katılımcılara seslendi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu'nun da katıldığı etkinlikte, "Hayal Şarkıları-Karagöz Musikisi Konseri" düzenlendi.

ESKİŞEHİR - Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu tanıtıldı
ESKİŞEHİR - Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu tanıtıldı
ESKİŞEHİR - Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu tanıtıldı
ESKİŞEHİR - Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu tanıtıldı
ESKİŞEHİR - Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu tanıtıldı
ESKİŞEHİR - Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu tanıtıldı
ESKİŞEHİR - Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu tanıtıldı

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Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ESKİŞEHİR - 'Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu' tanıtıldı - Son Dakika


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