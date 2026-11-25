Eskişehir'in simgesi Dedikoducu Kadınlar heykeli bakımın ardından yerine konduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in simgesi Dedikoducu Kadınlar heykeli, bakım ve onarımın ardından yeniden yerine yerleştirildi. Hasar nedeniyle kaldırılan heykel, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla yenilenen görünümüne kavuştu.
Eskişehir'in kent belleğinde önemli bir yere sahip olan ve kentin simgelerinden biri haline gelen "Dedikoducu Kadınlar" heykeli, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden yerini aldı.
Geçtiğimiz günlerde hasar görmesi nedeniyle bulunduğu yerden kaldırılan heykel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından titiz bir bakım ve onarım sürecinden geçirildi. Heykelin gerekli çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yeniden eski yerine yerleştirilmesi sağlandı.
Eskişehir'in kent kimliğine değer katan ve vatandaşların yanı sıra kenti ziyaret edenlerin de ilgisini çeken "Dedikoducu Kadınlar" heykeli, yenilenen görünümüyle yeniden Eskişehirlileri selamlamaya başladı.
Kaynak: İHA
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