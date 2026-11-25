Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü, geleneksel sanat tekniklerinden yararlanarak yaklaşık bir buçuk yıl süren bir çalışmayla 10 adet minber örtüsü hazırladı.

Soft kadife kumaş üzerine hazırlanan örtüler; celi sülüs hat üslubuyla yazılan Kelime-i Tevhid, Besmele-i Şerif, Lafza-i Celal ve İsm-i Nebi yazıları ile Kabe-i Muazzama tasviriyle bezendi. Kurum bünyesinde hazırlanan hat yazıları ve tasvirler, sim sarma tekniğine uygun biçimde desenlendirilmesinin ardından makineye aktarıldı ve sim ipliklerle işlendi.

Tamamlanan 10 minber örtüsünden ilgili camilere teslim edildi. Örtülerden biri Han ilçesindeki Hüsrev Paşa Camii'ne, diğeri ise Çifteler ilçesindeki Merkez Camii'ne ulaştırıldı.