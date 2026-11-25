Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü 10 minber örtüsünü 1,5 yıla yakın çalışmayla tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü, 10 minber örtüsünü 1,5 yıla yakın çalışmayla tamamladı. Soft kadife üzerine celi sülüs hatla yazılan yazılar ve Kabe tasviriyle bezenen örtülerden biri Han Hüsrev Paşa Camii'ne, diğeri Çifteler Merkez Camii'ne ulaştırıldı.
Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü, geleneksel sanat tekniklerinden yararlanarak yaklaşık bir buçuk yıl süren bir çalışmayla 10 adet minber örtüsü hazırladı.
Soft kadife kumaş üzerine hazırlanan örtüler; celi sülüs hat üslubuyla yazılan Kelime-i Tevhid, Besmele-i Şerif, Lafza-i Celal ve İsm-i Nebi yazıları ile Kabe-i Muazzama tasviriyle bezendi. Kurum bünyesinde hazırlanan hat yazıları ve tasvirler, sim sarma tekniğine uygun biçimde desenlendirilmesinin ardından makineye aktarıldı ve sim ipliklerle işlendi.
Tamamlanan 10 minber örtüsünden ilgili camilere teslim edildi. Örtülerden biri Han ilçesindeki Hüsrev Paşa Camii'ne, diğeri ise Çifteler ilçesindeki Merkez Camii'ne ulaştırıldı.
Kaynak: İHA
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