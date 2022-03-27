Eskişehirli "baston bağlama" ustasının cenazesi memleketinde toprağa verildi - Son Dakika
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Eskişehirli "baston bağlama" ustasının cenazesi memleketinde toprağa verildi

27.03.2022 16:06
Eskişehirli "baston bağlama" ustasının cenazesi memleketinde toprağa verildi

Eskişehir'de, kendine özgü "baston bağlama" tekniğini geliştirmesiyle tanınan ve 100 yaşında vefat eden Ali Rıza Kalaycı'nın cenazesi defnedildi.

Eskişehir'de, kendine özgü "baston bağlama" tekniğini geliştirmesiyle tanınan ve 100 yaşında vefat eden Ali Rıza Kalaycı'nın cenazesi defnedildi.

Marangoz çırağıyken bağlama çalmayı öğrenip uzun yıllar usta olarak sanata hizmet veren Kalaycı'nın naaşı, Sami Ramazanoğlu Camisi'ne getirildi.

Kalaycı için cami bahçesinde kılınan cenaze namazına, ailesi, yakınları, mahalli sanatçılar ve vatandaşların katıldı.

Cenaze, namazı müteakip Seyitgazi yolundaki Asri Mezarlık'a götürülerek toprağa verildi.

Kentin tanınmış bağlama ustalarından Ali Rıza Kalaycı, bastondan yaptığı bağlama ile sanata yeni bir teknik kazandırmıştı.

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Eskişehir, Cenaze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Eskişehirli 'baston bağlama' ustasının cenazesi memleketinde toprağa verildi - Son Dakika


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