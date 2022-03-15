Evin bahçesine kurduğu kütüphanede mahallece kitap okuyorlar - Son Dakika
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Evin bahçesine kurduğu kütüphanede mahallece kitap okuyorlar

15.03.2022 13:33

Evin bahçesine kurduğu kütüphanede mahallece kitap okuyorlar Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Mukadder Hatunoğlu yaşadığı evin bahçesinde oluşturduğu kütüphanede mahallenin çocukları ve komşularıyla bir araya gelerek her gün kitap okuyor.

Evin bahçesine kurduğu kütüphanede mahallece kitap okuyorlar

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Mukadder Hatunoğlu yaşadığı evin bahçesinde oluşturduğu kütüphanede mahallenin çocukları ve komşularıyla bir araya gelerek her gün kitap okuyor.

57 yaşındaki Mukadder Hatunoğlu, oturduğu evin bahçesine dolap ve raf koyarak evde bulunan kitaplarından oluşan mini bir kütüphane oluşturdu. Bahçesini kitap okunması ve çocukların bir arada ders çalışması için komşularına açan Mukadder Hatunoğlu'nun evinde her gün komşular bir araya gelip kitap okuyor. Çocuklar ise okul çıkışında annelerine eşlik edip birlikte ders çalışma fırsatı buluyor. Amacının kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirten Mukadder Hatunoğlu, "Evimde kendi kütüphanem vardı. ve bugüne kadar okuduğumuz kitaplarımız vardı. Evimizin bahçesi de müsait olduğu için bir nevi açık hava kütüphanesi oluşturduk. Mahallemiz şehir merkezinde bulunan kütüphaneye uzak. Oraya gidip gelmek biraz sorun oluyordu. Hem de insanlar çok fazla zaman bulamıyorlardı. Önce öğrenciler için bu fikir ortaya çıktı. Okul sonrası öğrenciler gelip burada kitap okuyorlardı. Sonraları anne ve babaları da gelmeye başladı. Bu durumdan çok memnunuz. Zaman zaman da en çok kitap okuyana ödüllerimizde oldu bundan sonrada olacak. Açık hava kütüphanemizde her tür kitabımız var. Ayrıca kütüphanemize kitap vermek isteyenlerde olursa seve seve alıp kabul ederiz. Mahallelimizin hizmetine sunarız" dedi.

Mukadder Hatunoğlu'nun bu fikrine en büyük destekçisi ise eşi Ayşe Hatunoğlu. Evin bahçesinde kitap okumaya gelen komşularına ve çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunan Ayşe Hatunoğlu, "Eşim buraya güzel bir etkinlik oluşturdu. Mahalleden kadınlar çocuklar gelip burada kitap okuyorlar. Bende aynı şekilde komşularımla bahçede kitap okuyorum. Eşime bu konuda elimden gelen desteği vermeye çalışıyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Evin bahçesine kurduğu kütüphanede mahallece kitap okuyorlar
Evin bahçesine kurduğu kütüphanede mahallece kitap okuyorlar
Evin bahçesine kurduğu kütüphanede mahallece kitap okuyorlar

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Osmaniye, Kadirli, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Evin bahçesine kurduğu kütüphanede mahallece kitap okuyorlar - Son Dakika


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