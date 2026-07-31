Faik Kaplan Kütüphanesi ve Kitap Kafe çok yakında hizmete açılıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından Servergazi Mahallesi'nde yapımı sürdürülen Faik Kaplan Kütüphanesi ve Kitap Kafe'de çalışmalar sona yaklaştı. Eğitime, kültüre ve gençlerin gelişimine katkı sağlayacak önemli projelerden biri olan tesis, kısa süre içerisinde kapılarını vatandaşlara açacak.

Hayırsever Münevver Kaplan'ın katkılarıyla Servergazi Mahallesi'nde inşa edilen Faik Kaplan Kütüphanesi ve Kitap Kafe'de çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Son rötuşların yapıldığı projede çevre düzenlemesi ve iç mekan hazırlıkları da hızla devam ederken, tesisin çok yakın zamanda hizmete açılacak.

Modern mimarisi ve donanımıyla dikkat çeken Faik Kaplan Kütüphanesi ve Kitap Kafe'de öğrenciler, gençler ve kitapseverler için çağdaş bir eğitim ve yaşam alanı olacak. Sessiz çalışma alanları, zengin kitap koleksiyonu ve sosyal kullanım alanlarıyla hizmet verecek tesis, Servergazi Mahallesi'nin önemli buluşma noktalarından biri haline gelecek.